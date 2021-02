Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera DayDreamer – Le ali del sogno con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal giorno lunedì 15 al venerdì 19 febbraio del 2021 alle ore circa 16,40 su Canale 5. Ricordiamo che questa settimana l'appuntamento serale di martedì 15 febbraio 2021 non andrà in onda per la partita di Champions League. Ci sarà una crescente tensione tra Yigit e Can che metterà in serie difficoltà Sanem. Nel frattempo, Yigit donerà a Sanem un testo molto: il fratello di Polen deciderà di scriverle anche una dedica romantica. Infine, Cecycey nutrirà alcuni dubbi nei confronti di Yigit, mentre Can per aiutare Sanem con i suoi scritti deciderà di chiamare un suo amico editore.

Prossime puntate, soap opera DayDreamer: anche Ceycey nutrirà alcuni dubbi su Yigit

Nelle prossime puntate della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, i sospetti di Can aumenteranno sempre di più, mentre Divit ne parlerà con Sanem e la giovane ragazza non capirà le intenzioni reali del suo capo. Nel frattempo, durante il matrimonio di Emre e Leyla la copywriter dirà a Divit di non essere sempre paranoico, mentre Ceycey inizierà a nutrire alcuni dubbi su Yigit.

Nei prossimi episodi della soap opera DayDreamer, Can verrà a sapere da un suo amico che Yigit non ha firmato alcun accordo con la casa editrice degli Stati Uniti: Divit deciderà di affrontare subito il fratello di Polen per sperare di chiarire alcune situazioni non risolte. Inoltre, durante il chiarimento, Sanem assisterà a tutta la scena e Can ne uscirà sconfitto.

Soap opera, puntate turche che saranno trasmesse in Italia: Yigit farà vedere di aver firmato il contratto

Le anticipazioni della soap opera DayDreamer, rivelano che Yigit dimostrerà di aver firmato il contratto con la casa editrice americana ma le informazioni date a Can non lo porteranno sulla buona strada e gli faranno perdere anche credibilità agli occhi dalla sua fidanzata.

Nel frattempo, ci saranno delle tensioni tra Can e Sanem: per l'uomo ormai al centro del suo universo c'è soltanto Aydin, mentre la copywriter si impegnerà molto per la stesura del romanzo e Can farà di tutto per aiutarla. Quest'ultimo per aiutare la giovane scrittrice compierà un passo falso e chiamerà un amico editore al fine di avere alcuni pareri sugli scritti.

Infine, Can prenderà la decisione di lasciare Istanbul senza dire niente agli altri e trascorrerà il suo prossimo anno a navigare per i mari del mondo, mentre Sanem diventerà una scrittrice molto famosa e amata.