Prosegue l'appuntamento su Rete 4 con la soap opera Tempesta d'amore e le anticipazioni delle prossime puntate, in onda in prima visione assoluta dal 15 al 21 febbraio, rivelano che Christoph riuscirà a entrare in possesso delle prove che testimoniano la colpevolezza di Karl e anche quella di Ariane, ma quest'ultima non si lascerà scalfire più di tanto. Nel frattempo Werner, in preda a un momento di crisi, penserà di lasciare definitivamente l'albergo, ma suo figlio riuscirà a farlo ragionare e a fargli cambiare così idea.

Le nuove trame di Tempesta d'amore 15-21 gennaio: Steffen chiede a Franzi di lasciare il suo lavoro

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Tempesta d'amore in onda fino al 21 febbraio, rivelano che la vecchia sintonia tra Karl e Ariane potrebbe ritornare di nuovo a galla.

Franzi e Steffen, invece, continueranno ad essere molto fiduciosi nel loro "Spatzl" e decideranno di non farsi scuotere dalle varie battute d'arresto dell'ultimo periodo.

Tuttavia, i doppi turni di Franzi in albergo renderanno tutto particolarmente complicato al punto che Steffen, per permetterle di concentrarsi soltanto al loro progetto insieme, le chiederà di rinunciare al suo lavoro al Furstenhof, che le porta via molto del suo tempo.

Werner pronto a dare le dimissioni ma Robert lo ferma

Le trame delle nuove puntate di Tempesta d'amore, in onda dal 15 al 21 febbraio, rivelano che nonostante gli sforzi di Cornelia, che con il suo lavoro è riuscita a rendere giustizia a tutti i clienti dell'albergo, Werner prenderà la decisione di lasciare il Furstenhof.

L'uomo, infatti, non riuscirà a sopportare la situazione che si è venuta a creare e proprio per questo motivo deciderà di dare le sue dimissioni.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Un duro colpo per Robert che, nel momento in cui scoprirà ciò che sta accadendo, riuscirà a intervenire in prima persona e farà in modo che suo padre cambi definitivamente idea.

Christoph ottiene le prove contro Karl: anticipazioni Tempesta d'amore 15-21 febbraio

I colpi di scena non sono finiti qui e le anticipazioni della settimana di Tempesta d'amore fino al 21 febbraio, raccontano che Christoph riuscirà a ottenere le prove che aveva sempre desiderato: vale a dire quelle che attestano la colpevolezza di Karl nell'aver dato fuoco al suo hotel in Thailandia.

Di fronte a questa prove schiaccianti, Ariane non si lascerà sopraffare dalla situazione: la donna, manterrà la sua calma (apparente) fingendo totale disinteresse verso il suo ex che potrebbe finire in prigione.

Intanto Franzi non sa se lascerà oppure no il suo lavoro all'albergo, così come le ha chiesto di fare Steffen. Tim proverà a farla ragionare.