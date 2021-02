Nella puntata di Uomini e donne andata in onda il 10 febbraio, Davide ha preferito Chiara Rabbi a Beatrice. Buonocore, dopo non essere stata scelta dal ristoratore pugliese, ha rilasciato un'intervista per il magazine della trasmissione, in cui ha raccontato la delusione per non aver visto il lieto fine fra lei e il tronista.

Beatrice delusa per non essere stata la scelta di Davide

Beatrice Buonocore si è confidata rivelando il suo stato d'animo: "Sto bene, anche se sono abbastanza delusa e amareggiata. Forse mi sono illusa troppo''. L'ex corteggiatrice ha inoltre spiegato che, quando si osservano da fuori le cose, si è in grado di vedere gli accadimenti con più lucidità, riuscendo ad elaborare meglio le situazioni.

In merito ai mesi trascorsi a Uomini e Donne, Beatrice ha dichiarato: ''Quest'esperienza è durata tanto tempo, l'ho vissuta appieno, ma dopo aver visto l'epilogo non posso che prenderne atto e andare avanti''. L'ex corteggiatrice ha parlato della sua giovane età e, avendo vent'anni, ha tante opportunità da cogliere, ma ha parlato anche della delusione per non essere stata scelta da Davide: ''Questa resterà una grande batosta che ricorderò a lungo, ma è stata anche un insegnamento di vita. Probabilmente avrei dovuto aspettarmi di meno".

Nel percorso a Uomini e Donne, Beatrice ha dato tanto

Durante la sua permanenza all'interno del dating show di Canale 5, Beatrice ha confidato di essersi immersa troppo nella situazione: ''Sarebbe stato meglio se avessi valutato e studiato ogni singolo gesto, sguardo o carezza fatta da Davide nei miei confronti''.

Buonocore ha pensato che avrebbe dovuto prestare più attenzione alle differenze che c'erano fra lei e Chiara. Beatrice, ripensando al suo percorso a Uomini e Donne, ha dichiarato: ''Mi sono immersa troppo nella situazione senza capire cosa stesse vivendo con lei.

Beatrice pensa di non avere perso nulla

Riguardo alla delusione per non essere stata scelta da Davide Donadei, Beatrice ha dichiarato che, a mente lucida, pensa di avere perso una persona a cui ha dato tanto ma, a tal proposito, ha confidato: ''Non ho perso nulla''.

Quando Davide ha espresso la sua preferenza per Chiara è apparso in difficoltà a spiegare a Beatrice le motivazioni che l'hanno spinto a non sceglierla e, ripensando a quei momenti in studio, Buonocore ha rivelato: ''È stato molto confusionario. Non ho capito ben il suo discorso: ha iniziato dicendo che il suo percorso si sarebbe potuto chiamare il trono di Beatrice e Davide, per poi arrivare senza un filo logico a scegliere un'altra.

Sicuramente era a disagio e dispiaciuto''.