Giorgio Manetti, ex cavaliere di Uomini e donne ed ex fidanzato di Gemma Galgani é intervenuto in difesa della dama torinese dopo aver visto le recenti delusioni a cui è andata incontro la donna nelle ultime puntate del dating-show di Maria De Filippi. Nel dettaglio, l'ex cavaliere fiorentino ha invitato Gemma a scegliere uomini che sappiano quello che vogliono e che le tengano testa, mentre ai pretendenti ha lanciato una stoccata, sostenendo che la dama non è assolutamente pesante.

Le delusioni amorose di Gemma a U&D: Manetti dice la sua

Questa volta l'ex storico di Gemma Galgani è intervenuto in difesa della dama torinese.

Mentre in passato non aveva mai perso occasione per criticarla, oggi Giorgio Manetti ha speso belle parole per la sua ex. L'uomo a quanto pare, ha seguito le ultime vicende sentimentali della dama e non ha potuto fare a meno di notare la sua delusione per le conoscenze finite male. In primis quella con Maurizio Guerci, finita tra Natale e Capodanno, per poi passare a quella con Maurizio Peduzzi, il poeta di Uomini e donne. Con quest'ultimo non è sembrato esserci complicità mentre un'altra delusione è arrivata da Maurizio Giaroni, con il quale è stata al centro della scena nelle ultime puntate. Quest'ultimo è stato messo sotto accusa dalla stessa Maria De Filippi, la quale ha cercato di smascherarlo, convinta che l'uomo non sia affatto interessato a Gemma, come invece sostenuto dal cavaliere.

Il consiglio di Giorgio a Gemma: 'Scegliere uomini che sappiano quello che vogliono'

Dopo quanto andato in onda in tv, l'ex della dama, Giorgio Manetti si è sentito in dovere di intervenire. Intervistato dal settimanale della trasmissione Uomini e donne, l'ex volto del programna ha voluto consigliare Gemma suggerendole di scegliere uomini che sappiano quello che vogliono aggiungendo che i suoi pretendenti dovrebbero anche essere in grado di tenere testa a una donna come lei.

Oltre a questo, Giorgio ha voluto soffermarsi sulle accuse che spesso e volentieri i corteggiatori di Gemma le rivolgono in studio.

U&D, Manetti ai cavalieri di Gemma: 'Non è assolutamente pesante'

Scendendo nel dettaglio, Manetti ha notato come gli uomini che stanno conoscendo la dama interrompano la frequentazione lamentando una certa pesantezza da parte di Gemma.

Dichiarazioni che suonano come una scusa, dice Giorgio sul settimanale di U&D, lanciando di fatto una freccia a favore della sua ex che, a suo dire, non è assolutamente pesante. Stando a Giorgio infatti, sarebbero proprio i cavalieri a non saper gestire la dama, alla quale infine, dà un ultimo consiglio, quello di lasciar perdere l'oscurità e i meteoriti. E di concentrarsi invece sulle stelle. Come evidenziato, questa è una delke poche volte che Giorgio Manetti esprime solo belle parole nei riguardi della sua ex con la quale la storia non si concluse nel migliore dei modi.