La registrazione di Uomini e donne del 3 febbraio fornisce novità sul trono over. Le anticipazioni presenti sul web ci informano che Gemma Galgani si è arrabbiata con Maurizio, il cavaliere che sta frequentando anche Maria Tona. Maria De Filippi, dunque, gli ha chiesto di prendere una decisione fra le due dame. Giancarlo Cellucci e Alessandra hanno discusso per via di un weekend trascorso insieme, in cui il cavaliere romano avrebbe visto anche un'altra donna e, pertanto, Alessandra ha deciso di chiudere la conoscenza con lui.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma sospetta che Maurizio la stia usando

All'inizio della registrazione, Maria De Filippi ha spiegato che Gemma Galgani e Maurizio si sono visti la sera precedente e lui è andato a casa della dama e hanno trascorso una bella serata. Gemma è apparsa dispiaciuta perché sembrerebbe che il single l'abbia sgridata, in quanto, il giorno prima, non ha fatto vedere in puntata il quadro che un suo amico avrebbe dipinto per raccontare la sua storia con la dama torinese. In studio è stato fatto vedere il video in cui il cavaliere sarebbe andato post registrazione, a lamentarsi con Galgani per non aver mostrato il dipinto. In aggiunta a questo episodio, si è scoperto che ci sarebbe stato anche uno scambio di foto a petto nudo, fra Maurizio e Maria.

Maria De Filippi infastidita per il comportamento di Maurizio e Maria

Maria De Filippi è apparsa infastidita sia nei confronti di Maurizio, sia nei confronti di Maria Tona, pensando che la cosa fosse organizzata, per parlarne in puntata. A quel punto, l'opinionista Tina Cipollari ha detto che si sarebbe assunta la responsabilità di cacciare via dal programma il cavaliere, avendo avuto un comportamento ambiguo.

La conduttrice di Uomini e Donne, però, anziché mandare via l'uomo dalla trasmissione, ha preferito farlo uscire dallo studio, per avere un chiarimento, prima con Gemma Galgani e poi con Maria. Rientrati in studio dopo il confronto, Maria De Filippi ha chiesto al cavaliere di scegliere una delle due dame, ma l'uomo si è riservato un'altra settimana per pensarci.

Alessandra si arrabbia con Giancarlo

Giancarlo e Angela sono usciti un paio d'ore la sera del 2 febbraio e Alessandra si è arrabbiata con lui perché aveva prenotato per un paio di giorni una stanza d'albergo. Per la dama è stato motivo di disappunto che il cavaliere l'abbia lasciata all'ora di cena per uscire con un'altra donna. Alessandra ha dovuto quindi cenare da sola, quando aveva immaginato di trascorrere un altro tipo di serata. Giancarlo, dopo essere uscito con Angela, è ritornato in hotel da Alessandra e la dama ha preferito chiudere la conoscenza.