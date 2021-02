Dopo la scelta di Sophie Codegoni è arrivata a Uomini e donne una nuova tronista di nome Samantha. La ragazza ha 30 anni ed è originaria di Salerno. Dalle prime clip diffuse sulla ragazza, si sa che è una donna curvy e porta con orgoglio i suoi "chili di troppo". Dopo anni passati a farsi accettare da una società che la voleva diversa, ha capito di piacersi così come è oggi.

La descrizione della nuova tronista

Samantha ha esordito nel videoclip di presentazione: "Ho 30 anni e sono di Salerno". Successivamente la giovane ha fatto subito un appello a Maria De Filippi e alla sua redazione: "Mi dovete fare un trono curvy".

La giovane ha spiegato di essere una ragazza molto curvy, ma di essere orgogliosa. Samantha ha spiegato di non avere una "fisicità televisiva", perché è l'esatto opposto di Belen Rodriguez.

Samantha non ha nascosto di avere capito fin da piccola che la sua vita sarebbe stata diversa rispetto a quella delle altre bambine, perché non poteva fare la ballerina o una corsa in mezzo al prato. Per questo motivo non poteva neanche immaginare di diventare una principessa. Tuttavia, la 30enne si è sempre detta felice per essere cresciuta in una normale famiglia del Sud che, tra alti e bassi le ha insegnato i veri valori della vita. Nella vita di Samantha, però, non è mai mancata una cosa: la pastasciutta.

Come raccontato dalla nuova tronista a 15 anni i suoi 90 kg cominciavano a essere pesanti, ma lei riusciva a camuffarli benissimo.

Strizzando un occhio al passato Samantha si sente in dovere di dire: "Io, quei chili, li ringrazierò sempre perché mi hanno permesso di sviluppare altre doti". La diretta interessata ha spiegato di avere capito che ogni persona ha una sua qualità ed è unica nel suo genere.

La rivincita di Samantha

Nel video di presentazione Samantha ha spiegato che al liceo per farsi accettare ha dovuto sfoderare le sue doti migliori, perché quando c'è una società che non accetta il lato estetico, bisogna tirare fuori il lato più carismatico.

Nonostante oggi la 30enne si descriva come una ragazza felice, in passato Samantha ha sofferto molto per il suo aspetto fisico. La giovane infatti, vedeva le sue amiche che avevano i primi fidanzati mentre lei quando prendeva una cotta puntualmente si sentiva dire che era carina ma non abbastanza per intraprendere una liaison.

Samantha ha spiegato che per piacere alla società è arrivata a pesare anche 48 kg, ma poi ha capito che non poteva piegarsi per piacere a chi la voleva magra.

Dunque, si sente pronta a cercare il suo principe azzurro nel programma condotto da Maria De Filippi: "Dopo nove anni trovo il coraggio di incamminarmi verso il mio castello pieno d'amore".