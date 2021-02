Mercoledì 10 febbraio è andata in onda l'attesissima scelta del tronista Davide Donadei. Dopo diversi mesi trascorsi nel programma dedicato ai sentimenti, il ragazzo di origini pugliesi ha svelato per chi batte il suo cuore. La fortunata è stata Chiara Rabbi, ventitreenne di Sacrofano. Le mancano pochi esami e poi conseguirà la laurea in Servizio Sociale. Attualmente, aiuta suo padre nell'attività di famiglia. Forte delusione invece per la diciannovenne Beatrice Buonocore che non è riuscita a trattenere le lacrime: la ragazza che sogna di fare la cantante non è riuscita a fare breccia nel suo cuore.

Le parole di Beatrice Buonocore dopo non essere stata la scelta di Davide

Dopo il discorso di Davide che le ha detto di non essere lei la sua scelta, Beatrice raggiunta dalla redazione in camerino è scoppiata a piangere. La ragazza ha espresso tutto il suo dispiacere e ha dichiarato: "Non posso farci nulla, gli ho detto io di scegliere con il cuore”. Poi ha continuato aggiungendo che alla fine aveva ragione, ma c'era sempre un po’ la speranza. "Un conto è aspettarselo, un conto è sentirselo dire", ha affermato Beatrice. La ragazza ha detto che ha deciso di partecipare a Uomini e donne per cercare qualcosa, ma non era lei quel qualcosa per il tronista Davide Donadei.

Delusione e lacrime per la corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice

Beatrice Buonocore parlando a caldo con la redazione ha detto che ora tornerà alla vita di prima come se niente fosse successo.

"Adesso torno a casa, studio e faccio finta di niente", ha dichiarato sempre piangendo. La ragazza ha aggiunto però di essere molto contenta del percorso fatto nella trasmissione dedicata all'amore. La diciannovenne ha dichiarato di aver capito chi è, ma anche di essere molto orgogliosa di quello che è diventata. Nelle scorse ore poi, Beatrice ha tenuto una diretta su Instagram per rispondere ad alcune curiosità dei follower.

La ragazza in questi mesi ha conquistato un numero sempre crescente di fan. Tra le varie domande che le hanno posto nel corso della diretta, tanti le hanno chiesto se provi ancora qualcosa per Davide. La ragazza che in studio non aveva mai nascosto di essersi innamorata di lui ha dichiarato, che a prescindere dal fatto che fosse una cosa a senso unico, le cose non vanno via così.

Intanto, molti vorrebbero che la conduttrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi le desse la possibilità di trovare l'amore facendola salire sull'ambito trono rosso. La rivedremo di nuovo nella trasmissione dedicata ai sentimenti in veste non più di corteggiatrice ma di tronista? Non resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate per scoprirlo.