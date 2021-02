Un posto al sole prosegue con l'appuntamento quotidiano su Rai 3 e nuove avventure per i protagonisti di Palazzo Palladini. Secondo le anticipazioni per la settimana dall'8 al 12 febbraio, la crisi tra Silvia e Michele si farà sempre più evidente, mentre per Diego potrebbe presentarsi una svolta lavorativa grazie a Raffaele. Franco seguirà Nunzio per capire più a fondo il motivo del suo soggiorno a Napoli, mentre il ragazzo stringerà amicizia con il nuovo arrivato al Palazzo. Infine, ci saranno ancora tensioni tra Clara e Alberto a causa delle loro differenze sociali che si ripresenteranno in occasione di un evento mondano.

La crisi tra Michele e Silvia si farà sempre più profonda: spoiler 8-12 febbraio

Le anticipazioni di Un posto al sole dall' 8 al 12 febbraio raccontano che Michele verrà a sapere della proposta di Chiara che vorrebbe intervistare Silvia. L'uomo si opporrà a questa iniziativa, pregando sua moglie di non accettare di parlare in radio della violenza subita, ma la donna non lo ascolterà. Delusa dal procedere delle indagini e dalla poca vicinanza dimostrata da suo marito, Silvia deciderà di accettare l'intervista di Chiara, creando di fatto ancora una frattura nel suo matrimonio. Nel frattempo, Diego continuerà a collaborare nella gestione del Vulcano, ma Ornella si renderà conto che il ragazzo non è felice e ne parlerà con Raffaele, convincendolo a parlare con suo figlio delle sue aspirazioni.

Diego potrebbe cambiare vita grazie a Raffaele: spoiler Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dall'8 al 12 febbraio rivelano che Diego parlerà con suo padre e riceverà una proposta inaspettata. Raffaele suggerirà a suo figlio di diventare socio di Giuseppe, in modo tale da realizzare la sua aspirazione di gestire un'attività tutta sua, ma nello stesso tempo rispettare la tradizione a cui lui è molto affezionato.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il ragazzo accetterà di recarsi a visitare il laboratorio con suo padre, ma si prenderà del tempo per prendere una decisione in merito. Intanto, Nunzio farà preoccupare Franco che inizierà a seguirlo in modo discreto per capire di più riguardo al suo arrivo a Napoli. L'uomo ignora che il ragazzo si è messo nei guai giocando d'azzardo, ma ha intuito qualcosa di strano nei suoi comportamenti.

Inoltre, Nunzio stringerà amicizia con il nuovo arrivato a Palazzo Palladini, Samuel, che nelle scorse puntate ha dimostrato una certa passione per il poker online. Infine, dopo aver scoperto che Sarti vive con sua sorella, Cerruti si impegnerà a recuperare il rapporto con il suo fidanzato, ma Bice sembrerà non essere ancora soddisfatta di come sono andate le cose tra loro. Ci saranno dei problemi anche tra Clara e Alberto, in seguito ad un invito ad un evento mondano del Circolo, Serena spingerà la ragazza a partecipare con il suo compagno, ma alla fine lei resterà a casa e Alberto si recherà all'evento insieme a Barbara.