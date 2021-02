È morto ieri 5 febbraio a 91 anni, nella cittadina statunitense di Weston, l'attore canadese Christopher Plummer, noto per aver interpretato il ruolo del capitano Von Trapp in Tutti insieme appassionatamente nel 1965.

Il decesso sarebbe avvenuto dopo aver battuto la testa in seguito di una caduta.

Chi era Cristopher Plummer

Nato a Toronto nel 1929, nipote del primo ministro canadese John Abbot, vive un'adolescenza da ribelle, specie dopo il divorzio dei genitori. Aspirante pianista, decide poi di unire la passione per la musica e la recitazione lanciandosi nei musical, ai tempi molto in voga.

Dopo alcuni anni nei musical di Brodway, Christopher Plummer debuttò nei cinema nel 1958 in Fascino del Palcoscenico, accanto a Henry Fonda e Susan Strasberg.

Nello stesso anno debuttò come protagonista ne Il paradiso dei Barbari.

Ottenne grande visibilità nel 1965 proprio in Tutti insieme appassionatamente, che lo consacrò tra i grandi. Da lì in poi consolidò la sua fama, recitando con attori del calibro di Orson Welles, Peter Sellers, Sean Connery e Michael Caine.

Christopher Plummer e il rapporto con Tutti insieme appassionatamente

Christopher Plummer deve molto a Tutti insieme appassionatamente, ma non ha mai amato particolarmente quel film. In seguito ha infatti "denigrato" spesso tale pellicola, il cui titolo originale era The sound of music, definendolo pubblicamente The sound of Mucus.

Durante un'intervista a People del 1982 affermò: "Quella roba sentimentale è la cosa più difficile da interpretare per me, soprattutto perché sono formato vocalmente e fisicamente per Shakespeare".

Rincarò la dose dicendo: "Per fare una parte schifosa come von Trapp, devi usare ogni trucco che conosci per riempire la carcassa vuota del ruolo. Quel maledetto film mi segue in giro come un albatro".

Christopher Plummer e Shakespeare

E lui effettivamente era shakesperiano fino al midollo. Più volte recitò in opere e adattamenti tratti dalle sue opere.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Già nel 1964 recitò nella produzione televisiva "Amleto ad Elsinore", registrata nel castello di Kronnorg in Danimarca.

Lo ha portato a teatro interpretando Amleto, MacBeth, Riccardo III, Marco Antonio, in una carriera che percorre quasi sette decenni. Una passione per Shakespeare che Christopher Plummer ha portato fino alla morte.

Gli ultimi anni di carriera e le premiazioni

Nel 2012 ottenne un premio Oscar e un Golden Globe come migliore attore non protagonista in Beginners a 82 anni, diventando il più anziano vincitore di un Oscar.

L'ultima sua apparizione è stata nel 2017 in Tutti soldi del mondo di Ridley Scott, dove interpretò il miliardario Jean Paul Getty rimpiazzando Kevin Spacey, dopo lo scoppio dello scandalo sessuale a carico di quest'ultimo.