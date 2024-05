Raffaele rischierà di essere cacciato da Palazzo Palladini nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 20 al 24 maggio. Il portiere verrà alle mani con Roberto e lui prenderà la palla al balzo per tenerlo sotto pressione, convocando una riunione di condominio. Gli abitanti del palazzo dovranno decidere il destino di Raffaele. Nel frattempo Claudia sarà sempre più vicina a Guido, mentre Rossella vedrà Nunzio troppo legato a Diana.

La nuova provocazione di Roberto per Raffaele

Un duro scontro tra Raffaele e Roberto finirà per avere gravi conseguenze.

I due verranno alle mani, e per Ferri sarà un'occasione d'oro per tenere in pugno il portiere e il figlio. Renato e Filippo faranno di tutto per convincere Roberto a metterci una pietra sopra, ma l'imprenditore sarà deciso a procedere contro Raffaele. A quanto pare neanche il ritorno di Marina servirà a fargli cambiare idea, visto che Ferri convocherà una riunione di condominio per mettere ai voti il licenziamento di Raffaele. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno chiamati a decidere per il futuro del portiere, che potrebbe anche essere cacciato dopo molti anni di servizio.

Guido e Claudia pericolosamente vicini

Ci sarà ampio spazio anche per Guido e Mariella, sempre più distanti a causa delle ultime incomprensioni.

Il vigile ritroverà in Claudia l'amica di sempre e la complicità tra loro sarà evidente. Guido accompagnerà l'attrice a un provino e in questa occasione ci sarà un pericoloso avvicinamento tra i due. Mariella vivrà con forte preoccupazione l'amicizia di suo marito e Claudia, e i suoi sospetti non saranno infondati. Guido sembrerà come stregato dall'attrice.

Nunzio dedicherà tutto il suo tempo a Diana, che faticherà a riprendersi, e Rossella noterà la vicinanza tra i due: la ragazza rifletterà ancora una volta sui suoi sentimenti.

Raffaele rischia di lasciare davvero la guardiola

Roberto sta facendo di tutto per mettere in difficoltà Diego e Raffaele, colpevoli di conoscere i suoi inganni ed essersi schierati dalla parte di Ida.

Ferri sfrutta un litigio con il portiere a suo vantaggio, per denunciare un'aggressione agli altri condomini e mettere a rischio il suo posto di lavoro. Non è ancora nota l'entità del danno che provocherà Raffaele a Roberto, ma certamente l'uomo ha infranto il regolamento e per questo potrebbe essere punito. Sembrerebbe lontana l'ipotesi che i condomini si schierino dalla parte di Roberto a discapito di Raffaele, ma se il danno dovesse essere inequivocabile Raffaele potrebbe anche perdere il lavoro.