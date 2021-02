I colpi di scena nella soap opera Una vita non mancano mai e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole rivelano i prossimi colpi di scena che finiranno per creare una sorta di scandalo nel piccolo quartiere di Acacias 38. Occhi puntati su due matrimoni che terranno banco nelle trame future: quello tra Emilio e Cinta e quello tra Camino e Idelfonso. Tuttavia, nel primo caso si tratta di un amore felice mentre nel secondo di un matrimonio triste e infelice, dato che Camino in realtà è perdutamente innamorata di una donna.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Camino si innamora di una donna

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che la giovane figlia di Felicia, è innamorata della pittrice Maite.

Tuttavia la loro relazione è considerata inaccettabile nella società del 1913 (periodo in cui sono ambientate le vicende dei protagonisti della soap). Sta di fatto che, la notizia della relazione tra Camino e la pittrice Maite, finirà per scandalizzare tutto il quartiere di Acacias e, proprio per questo motivo, mamma Felicia deciderà di passare ai fatti e di attuare un piano diabolico per togliere sua figlia da questo "impiccio".

Per mettere a tacere le chiacchiere che circolano in quartiere su Camino, Felicia deciderà di organizzare le nozze di sua figlia con Idelfonso, un valoroso soldato dell'esercito spagnolo.

Felicia organizza le nozze di Camino e Idelfonso

Le trame delle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che Camino accetterà l'imposizione da parte di Felicia perché non ha alternative, mentre il futuro marito lo farà perché nasconde un oscuro segreto e le nozze possono aiutarlo a seppellirlo una volta per tutte.

Sta di fatto che Felicia organizzerà tutto nei minimi dettagli e deciderà di far convolare a nozze nello stesso giorno anche Emilio con Cinta. In questo caso, però, i due sono realmente contenti di diventare marito e moglie, dato che si amano per davvero.

Camino, invece, il giorno del suo matrimonio avrà la morte nel cuore: la donna non riesce a non pensare alla sua amata pittrice Maite, ma alla fine riuscirà a pronunciare un flebile "sì" che la unirà con Idelfonso.

Camino infelice dopo le nozze: anticipazioni spagnole Una Vita

Le trame spagnole di Una Vita rivelano che Camino non riuscirà minimamente a godersi neppure la festa che è stata organizzata per celebrare questo doppio matrimonio. La donna, infatti, nel bel mezzo dei festeggiamenti si metterà sulle tracce di sua mamma Felicia e la affronterà a muso duro, accusandola di averla condannata a essere infelice per sempre.

Cosa succederà a questo punto? Camino resterà intrappolata per sempre in questo matrimonio con un uomo che non ama oppure riuscirà a far trionfare il suo sentimento per Maite? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap opera.