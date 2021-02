Le trame di Una vita si faranno sempre più avvincenti, soprattutto nel momento in cui Marcia scoprirà che Santiago non è suo marito e che l'uomo è sempre stato complice di Genoveva. Scoperto l'inganno, Sampaio cercherà di impedire le nozze tra Felipe e Genoveva ma giungerà in chiesa troppo tardi.

Una vita, anticipazioni: Genoveva inganna Felipe, lui accetta di sposarla

In Una vita continueranno intrighi e complotti. Nelle puntate in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Genoveva riuscirà ad ingannare Felipe, facendogli credere che il figlio che aspetta sia suo. In realtà il padre della creatura sarà Santiago.

L'unica a conoscere il segreto di Genoveva sarà Ursula, che verrà uccisa proprio da Salmeron. Alvarez Hermozo, quindi, non potrà far altro che sposare Genoveva, prendendosi le proprie responsabilità, ignaro che la sua promessa sposa sia una donna pericolosa e senza scrupoli. L'avvocato non sembrerà felice dell'imminente matrimonio, visto che non avrà mai dimenticato Marcia.

Una vita, spoiler: Marcia scopre che Santiago e Genoveva sono complici

Proprio la giovane brasiliana, già da qualche tempo, nutrirà dei sospetti sulla vera identità di quello che crede essere suo marito. Marcia comincerà a indagare e alla fine verrà a sapere da Andrade dell'alleanza tra Genoveva e Santiago e che quest'ultimo non è altri che il fratello gemello del suo defunto marito.

Lo stesso Santiago confermerà tutto quanto e chiederà a Sampaio di perdonarlo, lasciandola libera di correre dall'uomo che ama, ossia Felipe. Proprio nel medesimo istante, l'avvocato si appresterà a convolare a nozze con Genoveva. Marcia, quindi, correrà verso la chiesa per impedire il matrimonio.

Una vita, Marcia non riesce a fermare le nozze di Genoveva e Felipe

Dando uno sguardo a ciò che è già andato in onda in Spagna, in Una vita Marcia si affannerà per arrivare in tempo nella chiesa del quartiere. Lì, dopo essersi fatto attendere, sarà arrivato lo sposo e la cerimonia avrà inizio. Mentre Genoveva pronuncerà il fatidico sì senza esitazioni, Felipe invece avrà un attimo di incertezza, tanto che anche gli invitati saranno perplessi.

Alla fine però, Felipe pronuncerà il suo sì, facendo tirare un sospiro di sollievo in particolare a Genoveva. Marcia arriverà giusto in tempo per assistere a questa scena dal fondo della chiesa, quando ormai sarà troppo tardi.

Felipe e Genoveva saranno quindi marito e moglie e la giovane Sampaio avrà un malore, cadendo a terra. La brasiliana non sarà riuscita a impedire le nozze, mentre Genoveva sarà convinta di essere riuscita a portare a termine il suo piano, anche se le anticipazioni future di Una vita, rivelano che per la neo moglie di Felipe sarà in arrivo un colpo di scena.