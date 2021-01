Prosegue su Canale 5 la programmazione della soap tv iberica "Una vita", che viene trasmessi tutti i giorni ad eccezione del sabato. In base alle trame degli episodi in onda da domenica 24 a venerdì 29 gennaio, Marcia spiegherà a Felipe di aver sposato Santiago solo per riconoscenza, perché l'ha aiutata quando era in difficoltà. L'uomo capirà che la donna è ancora innamorata di lui e le confesserà i suoi sentimenti. Inoltre Cinta otterrà la parte al posto di Camino, ma sarà delusa per il comportamento di Carchano e le due ragazze inizieranno a dubitare delle scelte operate dal regista.

Armando invita i vicini a casa per un pranzo

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 24 al 29 gennaio, Genoveva suggerirà a Felipe di poter dare la possibilità a Marcia di spiegare quanto successo. Armando organizzerà un pranzo per far assaggiare ai vicini la cucina giapponese, da lui abilmente preparata. Tutto si terrà a casa di Rosina, ma si presenteranno solo quest'ultima e Susana. In tutto questo Jacinto avrà l'aspirazione di avviare una nuova attività, mentre il produttore cinematografico Carchano darà la parte a Cinta, nonostante Camino si sia rivelata più adatta.

Ursula pensa che Genoveva sia una complice di Santiago

Secondo le anticipazioni televisive fino al 29 gennaio, Servante stringerà un bel rapporto con Santiago, il quale darà il proprio assenso affinché Marcia vada a trovare Felipe.

La ragazza racconterà all'avvocato di non amare nessun altro all'infuori di lui e di come abbia sposato Santiago, solo come ringraziamento per averle salvato la vita. La Sampaio supplicherà Felipe di perdonarla. Intanto Susana preparerà un pranzo per Armando e riuscirà ad impressionarlo.

Camino invece pur essendo delusa per non essere stata scelta, sarà felice per Cinta e le starà vicino durante le prove.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Inoltre Marcia sembrerà temere il marito, anche se lui si mostrerà premuroso. Ursula penserà che l'uomo possa essere un complice di Genoveva. Quest'ultimo per aggraziarsi la simpatia dei vicini li inviterà a casa sua, per raccontare come si sono conosciuti lui e Marcia. Nel frattempo Cinta tenterà vanamente di chiedere il copione del film, ma Carchano non sarà disposto a darglielo.

La Dominguez e Camino inizieranno ad essere molto dubbiose su alcune scelte del regista.

Cinta delusa dal comportamento di Carchano

In base alle trame degli episodi in onda da domenica 24 a venerdì 29 gennaio, Genoveva rivelerà a Liberto di aver fatto in modo di trovare un lavoro a Santiago, cosicché l'uomo possa lasciare al più presto la cittadina iberica. Ursula però continuerà a non crede alle buone intenzioni della Salmeron. Intanto Santiago darà il suo supporto a Felipe per porre fine allo sfruttamento delle donne, ma l'avvocato glielo negherà. In tutto questo l'Alvarez- Hermoso si renderà conto che Marcia lo ama ancora e andrà da lei con l'intento di manifestarle i suoi sentimenti. Infine Cinta sarà scontenta di Alfonso, perché noterà la poca considerazione che ha nei suoi confronti, mentre Armando rivelerà a Susana di essere separato.