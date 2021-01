Nei prossimi episodi italiani dell'amato sceneggiato Una vita, la protagonista Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) vedrà una scena per niente piacevole. La brasiliana dopo aver deciso di dare una possibilità al suo matrimonio con il marito Santiago Becerra (Aleix Melé), coglierà in flagrante Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido).In particolare quest’ultima e l’avvocato vivranno dei momenti di passione sotto lo sguardo della fanciulla di colore.

Una vita, trame: Santiago minaccia Genoveva

Come già sanno i telespettatori di Canale 5, l’arrivo improvviso di Santiago ad Acacias 38 impedirà a Marcia di sposarsi con Felipe.

Gli spoiler dicono che quest'ultimo si vedrà costretto ad allontanarsi dalla propria amata, quando scoprirà che in realtà ha già un marito. In un primo momento la brasiliana non sarà in grado di rinunciare a viversi la sua storia d’amore con l’avvocato, visto che intraprenderanno una tresca clandestina. Successivamente però Sampaio assalita dai sensi di colpa deciderà di rimanere al fianco del consorte, che intanto si rivelerà essere un alleato di Genoveva giunto nel quartiere iberico proprio per far lasciare i due innamorati.

Con il passare dei giorni Becerra cambierà strategia, visto che a sorpresa deciderà di rimanere ad Acacias 38 non rispettando il patto sancito con Salmeron. Addirittura il brasiliano con un fare minaccioso si dirà disposto a lasciare da solo il paese ma tornerà subito sui suoi passi non appena Genoveva accetterà di concedersi a lui.

In seguito Marcia inizierà a sospettare del marito, non appena l’uomo dimostrerà di non avere tanti ricordi dei momenti trascorsi con lei in passato.

Felipe a letto con Genoveva, Marcia colta da una crisi respiratoria

A far insospettire ulteriormente la brasiliana sarà soprattutto la scomparsa di una cicatrice che Santiago aveva sulla schiena. Un altro indizio aumenterà i dubbi della brasiliana, poiché quando si accorgerà che l’anello nuziale non entra nell’anulare di Becerra sarà sempre più convinta che l’uomo stia mentendo.

Quest’ultimo continuerà a non essere sincero con la moglie, infatti le farà credere anche di aver perso dei chili durante la reclusione in carcere. Successivamente Marcia dopo aver detto a Casilda di voler confidare i suoi sospetti a Felipe farà i conti con un imprevisto inaspettato, che la farà cadere nella disperazione totale.

La brasiliana non appena metterà piede a casa dell’avvocato lo sorprenderà intento a fare l’amore con Genoveva: quest’ultima anche se vedrà la sua rivale fingerà di non averla vista.

Marcia per il forte shock finirà per avere una nuova crisi respiratoria quando sarà in procinto di tornare a casa: fortunatamente a soccorrere la fanciulla di colore ci penseranno Servante e Fabiana. Infine Santiago non farà fatica a capire che Marcia pur sapendo di dover usare l’inalatore quando ha degli attacchi d’asma è rimasta impassibile appositamente.