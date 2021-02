Sono sempre più movimentate le vicende della serie televisiva spagnola Una vita. Negli episodi in programmazione sul piccolo schermo italiano prossimamente, la nuova arrivata Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) farà innamorare Camino Pasamar (Aria Bedmar).

La nipote di Armando - dopo aver baciato appassionatamente la figlia di Felicia - finirà per rifiutarla, con la convinzione che la loro storia d’amore non possa avere alcun futuro a causa dei pregiudizi. Addirittura la talentuosa artista lascerà la città, facendo sprofondare la sorella di Emilio nella disperazione totale.

Una vita, spoiler: Camino inizia ad interessarsi di politica grazie a Maite

Gli spoiler dicono che i telespettatori assisteranno all’arrivo di Maite Zaldua. Quest’ultima - dopo aver vissuto parecchi anni a Parigi - giungerà ad Acacias 38 e farà sapere ai cittadini di essere la nipote di Armando Caballero, ovvero colui che convolerà a nozze con Susana. La fanciulla farà il suo ingresso proprio a seguito della partenza dei novelli sposi, che si trasferiranno in Francia dopo le nozze. In un primo momento Maite alloggerà a casa di Rosina e Liberto. In seguito quest’ultimo affitterà alla new entry uno dei suoi appartamenti a un prezzo minore, per consentirle di poter esercitare la professione di pittrice in uno spazio più grande.

A questo punto la giovane farà la conoscenza delle donne del quartiere e sin da subito rimarrà colpita da Camino, quando si accorgerà della sua bravura con il disegno, infatti si dirà disposta a darle delle lezioni: questa proposta non piacerà per niente a Felicia, ma nonostante ciò la donna darà il consenso alla figlia per fare un periodo di prova.

In seguito Camino, dopo aver ascoltato alcuni discorsi di uguaglianza tra uomo e donna della sua insegnante, inizierà a manifestare un certo interesse per la politica.

Felicia litiga con la figlia, Zaldua parte all’improvviso

La giovane Pasamar continuerà ad avere dei litigi con la madre, soprattutto quando quest'ultima non vorrà farla iscrivere in un’università specializzata in arte su consiglio di Maite.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Dopo aver visto un dipinto realizzato dalla nipote di Armando raffigurante due donne che si baciano, la sorella di Emilio farà fatica a nascondere il proprio stupore. Camino dirà subito alla sua insegnante che ciò che lei ha rappresentato non è ben visto dalla società in cui vivono. Non passerà molto per vedere la figlia di Felicia cambiare idea, ma la situazione finirà per prendere una scomoda piega.

Camino non appena si renderà conto di essere sempre più attratta da Maite la sorprenderà dandole un bacio sulle labbra: quest’ultima pur avendo ricambiato il gesto e pur provando dei sentimenti prenderà le distanze per non farla soffrire.

Zaldua sarà frenata con la sua allieva per il fatto di aver avuto parecchi problemi in precedenza, proprio dopo aver intrapreso una relazione con un’altra donna. Infine Maite, a causa di un malore improvviso della madre, si vedrà costretta a partire da Acacias.