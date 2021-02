La decima e ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 andrà in onda giovedì 11 marzo, dopo la settimana Sanremese. Come di consueto, verranno trasmessi due episodi della Serie TV e c'è grande attesa per scoprire quale ruolo impersonerà l'attore turco Can Yaman, guest star del finale di stagione. Suor Angela scoprirà tutti i segreti legati alla nascita di Erasmo e recupererà la memoria, mettendo al suo posto tutti i tasselli.

Che Dio ci aiuti 6, spoiler: suor Angela ricorda tutto

A causa della messa in onda del Festival di Sanremo, la puntata finale di Che Dio ci aiuti 6 slitterà a giovedì 11 marzo. Dando uno sguardo alle anticipazioni, si viene a sapere che suor Angela sarà ancora sconvolta dalle ultime scoperte fatte sul padre Primo.

Quest'ultimo avrà confidato alla figlia la verità sulla nascita di Erasmo e del viaggio verso il convento nel quale sarebbe stato abbandonato. Angela comincerà ricordare e tutto ciò che prima aveva rimosso, sembrerà ora ben impresso nella sua mente.

Suor Angela sospetta di Erasmo, Nico e Ginevra stanno per sposarsi

Ora che suor Angela saprà la verità sul passato di Erasmo, si troverà a dover decidere se dire o meno al fratello ciò che ha scoperto. La suora, dopo aver scoperto che Erasmo ne è già a conoscenza, si stupirà della sua indifferenza e comincerà a sospettare che il ragazzo stia nascondendo qualcosa. Sarà davvero così? In attesa di saperne di più, nella puntata di Che Dio ci aiuti dell'11 marzo, Nico e Ginevra saranno in procinto di sposarsi.

Monica sarà la testimone di nozze del suo ex, nonché sua confidente e faticherà a reprimere i sentimenti che prova ancora per Nico. Ginevra invece, sembrerà aver dimenticato Erasmo. Dando uno sguardo alla nuova trama, proprio mentre Nico e Ginevra staranno per salire sull'altare, succederà qualcosa di imprevisto che potrebbe far saltare la cerimonia.

Can Yaman guest star dell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6

Nel finale di stagione di Che Dio ci aiuti 6 inoltre, i fan vedranno Carolina comportarsi stranamente per qualcosa legato al suo passato, mentre Azzurra continuerà la sua missione atta a trovare una mamma per Penny. Il prossimo 11 marzo, i telespettatori di Rai 1 scopriranno quale ruolo rivestirà la guest star Can Yaman. A tal proposito, circolano indiscrezioni secondo le quali l'attore turco interpreterà un barista, che potrebbe mettere in crisi Azzurra.

Le scene che vedono protagonista Can Yaman, sono state girate solo pochi giorni fa in quel di Assisi. A causa dei rallentamenti causati dalla pandemia infatti, il set della serie TV ha concluso i lavori in extremis, a sole poche settimane dalla messa in onda della puntata finale. Sulla pagina social di Che Dio ci aiuti, è stato pubblicato un video che mostra Elena Sofia Ricci in lacrime dopo l'ultimo ciak, mentre ringrazia tutta la troupe.