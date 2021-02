La soap opera Una vita in Spagna sta terminando le registrazioni. I fan vedranno in Italia ancora le avventure di Acacias 38 per almeno un altro anno e mezzo, grazie alla diversità di programmazione tra le due emittenti televisive delle diverse nazioni. Le anticipazioni spagnole mostrano che nel cast entreranno nuovi personaggi e verrà a galla la vera indole di quelli che già abitano il ricco quartiere.

Aurelio e Genoveva in crisi

Le anticipazioni spagnole di Una Vita mostrano Genoveva sposata con Aurelio Quesada, una new entry ad Acacias. Naturalmente la Salmeron non immune da critiche e la coppia è giunta al capolinea.

Il marito della diabolica donna ha comunque motivi per metterla con le spalle al muro e lo farà.

Aurelio si è reso conto che la sorella Natalia, finita in carcere, potrebbe essere morta per mano della consorte. La carcerata non si sarebbe suicidata e lui punterà un'arma contro la moglie. Genoveva è però in possesso di fotografie, che lo farebbero finire in prigione. Si tratta di scatti che immortalano il Quesada, mentre uccide Anabel.

In ogni caso Genoveva nutre sospetti verso il marito che è legato a un'altra coppia di sposi, Valeria e David. Aurelio minaccerà la sua consorte per impedirle di intromettersi nella sua vita. Intanto Ramon scoprirà l'avvocato Felipe a terra, senza alcun segno di vita.

Sarà proprio il Palacios che chiamerà gli aiuti medici per l'Hermoso e si appresterà a stargli vicino.

Così avrà modo di discutere della nuora. Hortensia intanto capirà quanto la sorella stia vivendo male. In realtà Aurelio mentirà alla moglie e incontrerà Valeria, da cui avrà una lettera da inviare al suo sposo reale.

Aurelio conserverà la lettera di Valeria e non la spedirà

Ramon si scontrerà con Lolita e insieme a Jacinto avrà da Don Ignacio il referto medico di Felipe.

Il Palacios starà con l'amico nella sua abitazione, anche per lasciare la sua dimora. Sono continue le liti con la nuora di cui non accetterà alcun aiuto, per le cure all'avvocato. La Casado si indignerà con il suocero e avrà Fabiana dalla sua parte.

Hortensia si accorgerà che Rosina sta rimproverando Casilda per aver speso troppi soldi. La sorella e suo marito Liberto discuteranno, in seguito: la donna così capirà che i due sono rimasti senza denaro.

José, nel frattempo sarà occupato a mettere in allerta il nipote tentato dalle malizie femminili.

Valeria non conoscendo dove sia finito Rodrigo, si dispererà. David si avvicinerà alla donna per cercare di calmarla. Ad Acacias, intanto, arriverà Fidel, persona ricca e stimata. Egli sarà niente di meno che il vicedirettore della Direzione generale della sicurezza della polizia. Si tratta di un uomo apparentemente simpatico ma in realtà severo e duro.

Il suo carattere si è temprato in questo modo, dopo che la moglie e il figlio, di soli quattro anni, sono morti, in seguito all'attacco ad Acacias 38. Sarà questo uno dei motivi per cui egli si è legherà alla famiglia Palacios.