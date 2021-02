Gemma Galgani è una delle protagoniste di Uomini e Donne e, da più di dieci anni, è alla ricerca del grande amore. Nel corso di un'intervista, rilasciata per un settimanale, la dama torinese ha raccontato il rapporto che la lega a Nicola Vivarelli, attualmente impegnato oltreoceano per lavoro e ha spiegato cosa lo ha colpita di lui. Gemma ha inoltre parlato dei suoi sogni, della sua esperienza all'interno del dating show e del rapporto con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Gemma Galgani pensa all'ultimo ballo con Nicola Vivarelli

Gemma, nella primavera del 2020, ha conosciuto Nicola Vivarelli a Uomini e donne.

Nel corso dell'intervista, Galgani ha ricordato che con il modello ventiseienne non c'è stato nulla di concreto: ''Nonostante i mille problemi e le discussioni avute durante la nostra frequentazione, abbiamo ritrovato una dimensione di affetto prima della sua partenza''. Attualmente, infatti, Nicola si trova oltreoceano, dove sta svolgendo il suo lavoro come ufficiale di Marina. Gemma Galgani ha ricordato, inoltre, l'ultimo ballo che ha fatto con Vivarelli a Uomini e Donne, spiegando che, in quell'occasione, si sono riconciliati: ''Mi scusi se uso metafore nautiche, parlando di lui mi viene facile, ma è stato il primo mare calmo dopo un periodo di burrasca. I suoi valori mi hanno conquistato''.

Gemma sogna di uscire innamorata da Uomini e Donne

Gemma ha confidato che i nuovi incontri a Uomini e Donne non stanno andando bene, ma non perde la speranza di riuscire a trovare il vero amore. La dama torinese ha rivelato di essere impavida e di buttarsi a capofitto nelle situazioni, senza avere paura: ''È un difetto? Non voglio la luna, mi creda.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Vorrei solo condividere un tramonto, dei momenti insieme, trovare un po' di felicità''. A livello estetico, Galgani non ha un prototipo di uomo ideale: ''Vorrei finalmente uscire da qui con gli occhi che brillano d'amore per un uomo come a tanti è già capitato''.

Il rapporto di Gemma con Tina Cipollari e Gianni Sperti

Tina Cipollari pensa che Gemma sia una donna piena di pretese nei confronti degli uomini e, a tal proposito, Galgani ha affermato di voler essere presente nella vita di chi frequenta: ''Mi preoccupo per questi uomini.

Ma quando è il loro momento di preoccuparsi per me, fanno sempre dieci passi indietro''. Gianni Sperti, al contrario, ha spesso parole di riguardo nei confronti della dama torinese. In occasione del recente compleanno di Gemma, l'opinionista di Uomini e Donne ha detto: ''Per arrivare alla sua età come ci è arrivata lei, c'è chi metterebbe la firma''. In merito alla dichiarazione di Gianni, Galgani ha confidato di essere felice per le sue parole.