DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva turca trasmessa in Italia su Canale 5, ritornerà in onda con le nuove puntate da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio. Le anticipazioni di queste nuove puntate rivelano che Can Divit e Sanem Aydin continueranno ad amarsi dopo un anno. Ceycey, invece, starà male a causa di Huma, mentre il fotografo avrà una discussione con Yigit.

Le anticipazioni di DayDreamer dal 15 al 19 febbraio 2021

Nel dettaglio, le trame dei nuovi episodi di DayDreamer fino al 19 febbraio, rivelano che la tensione tra Yigit e Can sarà alle stelle: quest'ultimo infatti leggerà una dedica sul libro che il fratello di Polen donerà a Sanem per la Giornata Del Libro in Regalo.

Nel frattempo Ceycey avrà una crisi di nervi che scatenerà in lui una vecchia sindrome, curata durante l’infanzia e ritornata improvvisamente a causa di una richiesta di Huma. Durante la festa di matrimonio di Emre e Leyla, il fratello maggiore dei Divit verrà preso da un momento di gelosia: in questa occasione affronterà Yigit poiché sarà sicuro che sta mentendo all'aspirante scrittrice riguardo la pubblicazione del suo romanzo. Tuttavia l'editore respingerà l'accusa del fotografo, dato che non avrà nessuna prova per accertare il suo sospetto. Successivamente Can sarà determinato a dimostrare che il fratello di Polen è un imbroglione, tanto che convincerà un suo amico editore a pubblicare il libro di Sanem. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate di DayDreamer in onda dal 15 al 19 febbraio 2021, rivelano che la minore delle sorelle Aydin non la prenderà per niente bene quando scoprirà che il suo fidanzato si è intromesso nella sua vita lavorativa.

Can e Sanem un anno dopo: anticipazioni DayDreamer 15-19 febbraio

Sanem in seguito non riuscirà a finire di scrivere il suo romanzo e penserà seriamente di rinunciare. Intanto Ceycey, a vantaggio del maggiore dei Divit, si impegnerà in una avventurosa indagine per scoprire cosa sta nascondendo Yigit. Inoltre le anticipazioni delle puntate di DayDreamer fino al 19 febbraio rivelano che Sanem deciderà di pubblicare il suo diario segreto che racconta la sua storia d'amore con Can, al quale chiederà di leggere ciò che ha scritto e il consenso per la pubblicazione.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Successivamente l'aspirante scrittrice farà sapere al fratello di Polen che non pubblicherà mai il contenuto del suo diario senza l'autorizzazione del suo fidanzato. A quel punto l'editore, visti i tempi stretti per la realizzazione del libro, dirà di essere disposto a parlare con il primogenito dei Divit per scusarsi della discussione che hanno avuto durante la festa di Emre e Leyla.

In questi nuovi episodi della serie turca, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:45 circa su Canale 5, i telespettatori avranno modo di assistere a un salto temporale di un anno. Le trame di DayDreamer infatti rivelano che ci saranno dei cambiamenti sia nella vita di Can che in quella di Sanem, anche se il loro amore e tutto quello che lo ha reso unico sarà rimasto uguale.