Oggi 17 febbraio su Canale 5, andrà in onda il terzo appuntamento settimanale di Uomini e donne. Dalle anticipazioni, Maria De Filippi continuerà con la versione denominata 'Il segreto' e riguardante il triangolo Gemma, Maria Tona e Maurizio G. Quest'ultimo verrà messo alle strette dalla padrona di casa che, come intuito nelle precedenti puntate, dubita del suo reale interesse verso le due dame. Maurizio farà la sua scelta?

U&D, anticipazioni: De Filippi mette alle strette Maurizio

Oggi 17 febbraio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne versione 'Il segreto' e dove il pubblico scoprirà come sta procedendo l'opera di smascheramento di Maurizio.

Nelle ultime puntate, il cavaliere è stato messo in discussione non solo da Gemma, ma anche dalla conduttrice la quale, invece di cacciarlo dal programma, ha deciso di metterlo alla prova per testare il suo reale interesse nei riguardi di Gemma e Maria Tona. Nel corso del nuovo appuntamento, i telespettatori vedranno dunque due 'esterne', nelle quali si potrà seguire cosa starà accadendo dietro le quinte tra il cavaliere e le due dame.

U&D, puntata 17 febbraio: Maurizio sceglierà tra Gemma e Maria?

Nel dettaglio, Gemma Galgani dopo aver indossato un abito seducente, passerà del tempo in una stanza insieme a Maurizio. Si noterà come il cavaliere si mostrerà alquanto freddo e distaccato verso la dama torinese. In seguito sarà la volta di Maria Tona e con lei Maurizio cambierà atteggiamento, dando il via a delle discussioni in studio.

Con il prosieguo della puntata, Maria De Filippi chiamerà Maurizio a fare la sua scelta, facendo posizionare anche le famose poltrone rosse al centro dello studio. Stando alle anticipazioni, il cavaliere non sarà pronto e chiederà ancora del tempo prima di decidere.

Uomini e donne, anticipazioni puntata odierna: si parlerà anche dei due tronisti

Uomini e donne versione 'Il segreto', sembra dunque destinata a proseguire ancora nelle prossime puntate.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Maurizio deciderà tra una delle due dame? In attesa di scoprire come andrà a finire, nella puntata di Uomini e donne in onda oggi 17 febbraio, i nuovi tronisti Massimiliano e Giacomo conosceranno altre corteggiatrici. I riflettori si sposteranno su altri due protagonisti del Trono Over, Nicola e Patrizia. La loro conoscenza prosegue a gonfie vele e non è da escludere che i due possano presto uscire insieme da Uomini e donne.

Nel frattempo, si viene a sapere che nella giornata di ieri si è tenuta una nuova registrazione, dove, stando a quanto riportato dal sito Il Vicolo delle news, si è sfiorata la rissa tra Armando e Riccardo. Quest'ultimo inoltre, ha discusso nuovamente con Roberta Di Padua, con la quale ha poi deciso di vedersi al termine della puntata.

In attesa di vedere in onda ciò che avvenuto nell'ultima registrazione, si ricorda che il nuovo appuntamento con U&D è per oggi 17 febbraio a partire dalle 14:45 su Canale 5.