Grandi novità accadranno a Un posto al sole (Upas) nel corso delle puntate che saranno trasmesse dall'1 al 5 marzo su Rai 3. Gli spoiler raccontano che Clara tradirà Alberto con Patrizio Giordano. Franco Boschi, invece, correrà in aiuto del figlio adottivo Nunzio.

Un posto al sole, puntate 1-5 marzo: Franco e Nunzio saldano il debito

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che saranno trasmesse da lunedì 1 a venerdì 5 marzo sui teleschermi italiani svelano che Nunzio non riuscirà a trovare i soldi per ripagare i suoi debiti, giocando ad una pericolosa partita di poker. A tal proposito, Franco scoprirà che il giovane si trova in grossi guai.

Per questo motivo, Boschi deciderà di intervenire per salvarlo. In pratica, l'uomo si metterà in contatto con un personaggio totalmente inaspettato pur di aiutare Nunzio. Franco, infatti, deciderà di accompagnare Nunzio in Sicilia, se un grave fatto non li costringesse a cambiare idea. Nonostante Boschi e il figlio adottivo riusciranno a saldare il debito.

Rossella, nel frattempo, riuscirà a finire la tesi per l'università. La ragazza sarà soddisfatta del risultato conseguito, tanto da avere intenzione di portare tutto il materiale al professore Volpicelli. Purtroppo le cose per la giovane non andranno per il verso sperato.

Clara e Patrizio si baciano appassionatamente

Nelle corso delle puntate 1-5 marzo di Upas, Clara apparirà sempre più insoddisfatta della storia d'amore con Alberto.

Per questo motivo, la donna si lascerà andare a un bacio appassionato con Patrizio dopo aver mostrato segni di gelosia e frustrazione nei confronti di Barbara Filangeri. La fidanzata del Palladini, infatti, cercherà conforto tra le braccia del giovane Giordano. Una situazione, che porterà i due protagonisti della soap opera ad avvicinarsi sempre di più.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ma ecco, che il figlio di Raffaele si troverà ancora di più in difficoltà quando Rossella gli chiederà scusa, tanto da proporgli di tornare insieme.

Niko, invece, apparirà molto stressato per colpa del figlio, tanto che vorrebbe farne parola con Susanna.

Filippo mette in guardia Roberto su Lara

Salvatore e Bice forniranno una versione del tutto diversa sulla cena svolta con Morgana.

I loro racconti, infatti, non coincideranno affatto, tanto da mettere in confusione Mariella e Guido. Proprio questi ultimi cercheranno di non far agitare Bice. Bruno avrà un violento confronto con Salvatore.

Nel frattempo, Filippo non condividerà l'idea di suo padre di intraprendere una storia con Lara. Di conseguenza, l'uomo pregherà Roberto di prestare attenzione alla donna, se l'avvertimento non cadesse nel vuoto. Infine Raffaele chiederà aiuto a Don Giuseppe per aiutare Diego a trovare un lavoro.