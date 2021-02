Si è da poco conclusa la messa in onda della prima intervista tv di Belen da futura mamma bis: la showgirl si è raccontata nel salotto di Verissimo, catturando l'attenzione dei curiosi per due ragioni particolari. Chi ha seguito l'intero botta e risposta tra la Rodriguez e Silvia Toffanin, si è accorto che l'ospite non ha mai nominato l'ex Stefano De Martino: l'unico uomo di cui si è parlato in studio, è l'attuale compagno Antonino Spinalbese. Inoltre, alcuni fan hanno notato un nuovo ritocchino alle labbra dell'argentina.

Stefano De Martino ignorato da Belen in tv

È una Belen serena e felice quella che si è presentata negli studi di Verissimo il 20 febbraio: tra un momento di commozione e l'altro, la showgirl ha raccontato il bel periodo che sta vivendo nel privato da quando ha incontrato per caso Antonino Spinalbese.

L'intervista che la sudamericana ha concesso a Silvia Toffanin, è stata molto commentata sui social network: su Twitter alcuni attenti spettatori hanno sottolineato uno strano comportamento della Rodriguez ma anche della padrona di casa.

Per tutta la durata del faccia a faccia che hanno avuto, le due presentatrici Mediaset hanno evitato di fare il nome dell'ex marito della 36enne, che non è comparso neppure in uno dei video che sono stati realizzati per l'occasione. Sebbene si sia parlato a lungo dell'amore e delle sofferenze che Belen ha dovuto affrontare prima di imbattersi nel suo attuale compagno, Stefano De Martino non è mai stato citato direttamente, come se le due si fossero accordate per far sì che questo non accadesse.

Una bambina per Belen: si chiamerà Luna Marie

Dando un'occhiata ai tweet che sono stati scritti nel pomeriggio su Verissimo e sull'intervista di Belen, si nota che qualche attento spettatore ha sottolineato la strana scelta della Rodriguez e della Toffanin di non fare mai il nome dell'ex marito della ospite del giorno. "Il padre di Santiago, non lo nomina nemmeno", ha digitato una utente di Twitter in riferimento all'assenza di Stefano De Martino nel discorso tra l'argentina e la conduttrice del programma di Canale 5.

Anche se ha evitato di fare il nome dell'uomo col quale è stata sposata per circa quattro anni, la soubrette ha parlato di lui quando ha raccontato come ha vissuto la loro seconda separazione. La 36enne ha ammesso che quella avvenuta la scorsa primavera è stata una rottura meno dolorosa di quella precedente, come se avesse sempre saputo che sarebbe andata a finire così.

L'ex ballerino è stato menzionato alla lontana da Belen anche quando si è fatto accenno al rapporto che il suo primo figlio ha con Antonino: "Loro sono due amici, lui ha molto rispetto per il padre di Santiago e non si intromette".

Dubbi sulle labbra troppo gonfie di Belen

Un'altra cosa che gli utenti di Twitter hanno sottolineato durante l'intervista di Belen a Verissimo, è uno strano gonfiore che avrebbe avuto in una parte precisa del viso. Tra i commenti che sono stati scritti sul web in queste ore, spiccano quelli di chi pensa che la Rodriguez possa essersi di nuovo ritoccata il labbro superiore: "Basta con le punturine, al naturale ci piaci di più".

"Bello il filler alle labbra di Belen", "Ma cosa si è fatta alle labbra? Ma perché delle donne bellissime si conciano in questa maniera?", questi sono alcuni dei pensieri che i fan hanno espresso sui social network sul volto forse un po' diverso dal solito della presentatrice di Tu sì que vales.

Sempre nel corso del confronto che ha avuto con Silvia Toffanin sabato 20 febbraio, l'argentina ha reso pubblico il genere della creatura che aspetta e il nome che lei e il compagno hanno scelto: tra circa quattro mesi, nascerà una femminuccia e si chiamerà Luna Marie.