Nel tentativo di spegnere le polemiche sul colore dei suoi occhi, che per alcuni sarebbe frutto di un intervento chirurgico, Akash Kumar pubblica sui social la foto di un bambino piccolo di origini indiane con gli occhi blu. Il bambino, in braccio ad una donna che lui stesso nella didascalia della foto chiama "zia", però sembrerebbe non essere lui: la foto risulta presa dal web, come alcuni fan hanno dimostrato.

Quegli occhi blu che per alcuni prima erano scuri

La discussione sulla veridicità del colore degli occhi del modello ex naufrago non è una novità. Più volte, da quando ha iniziato la sua carriera televisiva, si è trovato costretto a dichiarare di non aver subito nessun intervento chirurgico, provando a dimostrare che il colore degli occhi così inusuale fosse del tutto naturale.

A spingere Akash Kumar a difendersi sono state le numerose segnalazioni che si generavano dopo le sue comparse in programmi come "Ballando con le stelle": chi lo aveva conosciuto da giovanissimo riteneva infatti avesse gli occhi scuri. Più recentemente, nella puntata di "Live - Non è la D'Urso" del 21 marzo scorso, è stata resa nota la dichiarazione di una donna che avrebbe riferito che la cognata era la parrucchiera di Akash quando era molto giovane. La stessa donna afferma che molte persone che lo conoscono e che sono cresciute con lui sanno della sua particolare personalità, definita accentratrice, nonché del fatto che il colore attuale dei suoi occhi sarebbe realmente il frutto di un ritocco chirurgico.

La foto postata sui social e poi subito rimossa

Ad alimentare il fuoco delle polemiche sul colore dei suoi occhi, avvampato dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, questa volta è stato proprio il modello, pubblicando sul suo account Instagram l'immagine di un bambino di origini indiane con il suo stesso colore degli occhi, tra le braccia di una donna.

Nella didascalia della fotografia, Akash si riferisce alla donna chiamandola "zia", e redarguendo le persone sulla loro invidia e sul loro giudizio nei suoi confronti. L'ex naufrago avrebbe poi rimosso l'immagine e minacciato di chiudere il suo profilo dopo i commenti dei suoi detrattori. "Siete disumani", afferma il 29enne, avvertendo che avrebbe fatto a meno dei social, per lui non utili, data la sua carriera da modello.

L'immagine originale è stata rintracciata sul web attraverso la ricerca per immagini: non apparteneva a lui

Cancellare la fotografia, però, non è servito a fermare la nuova ondata di polemiche. Diverse pagine di Gossip si erano già mobilitate per recuperare dal web il post originario per poi renderlo noto ai propri seguaci. Si è quindi scoperto che nonostante la somiglianza tra il bambino protagonista della fotografia e l'ex concorrente dell'Isola, lo scatto non appartiene a lui. La fotografia in questione sarebbe stata condivisa su Facebook da una donna indiana (Viji Ramanathan) più di un anno fa, in cui appare insieme a suo figlio Joseph, e nel quale tratta proprio l'argomento del colore così chiaro degli occhi di suo figlio nonostante le sue origini indo-nigeriane.

La reazione a questa rivelazione ha preso il sopravvento sulle dichiarazioni di Akash e le critiche nei suoi confronti si sono riaccese. Il modello viene accusato di essere finto e di non avere credibilità, proprio lui che aveva affermato di non voler partecipare al "trash". Kumar si dice pronto a denunciare le frasi offensive rivolte a quella che lui continua a definire sua zia e che sarebbe inoltre venuta a mancare, come si evinceva dalle parole scritte da lui nella didascalia dell'immagine tanto discussa.

