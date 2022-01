Dopo le numerose esternazioni discutibili, definite dai fan a sfondo razzista verso Lucrezia durante le liti nella casa del GFVIP, Katia Ricciarelli non solo non subisce nessun provvedimento ma, grazie agli accordi presi prima della puntata di ieri con i concorrenti della sua fazione, raggiunge l'immunità alla nomination.

Le polemiche sulle numerose frasi infelici della concorrente

Le liti nella casa del Grande Fratello nelle ultime settimane sembrano essersi moltiplicate a dismisura fino a creare una netta spaccatura tra due diversi gruppi di concorrenti.

Nell'occhio del ciclone, però (e soprattutto nell'occhio del Grande Fratello e del pubblico), sono finite le numerose affermazioni infelici di Katia Ricciarelli nei confronti di alcuni dei suoi coinquilini. Frasi sino ad ora sempre giustificate e permesse, che hanno dato il via a varie polemiche sui social.

Molte sono state le esternazioni a fare deciso scalpore, tra cui quelle rivolte a Lulù Selassiè, la quale sarebbe stata invitata dalla Ricciarelli a tornare al suo paese a studiare, e che durante un discorso con Soleil, sarebbe stata definita, sempre dalla soprano, una scimmia. A Miriana Trevisan, invece, avrebbe dedicato appellativi come tenutaria di un casino, str*nza. La concorrente non si sarebbe fatta mancare nemmeno espressioni a sfondo omofobo quando avrebbe chiesto se il nuovo concorrente Biagio D'Anelli fosse normale o gay e quando rivolta ad Alex Belli avrebbe esordito dicendo che, con quello che indossava, sembrava un po' ricch**ne.

Non può non essere sottolineata, inoltre, un'affermazione rivolta a Nathaly Caldonazzo. Mentre rideva con Soleil al termine di un aperitivo, la Ricciarelli avrebbe esclamato che per la Caldonazzo ci sarebbe voluto un camionista grosso, di quelli bruti che ti fanno di tutto, mimando con le mani dei gesti inequivocabili. Affermazione, quest'ultima, che ha indignato il pubblico non soltanto per l'aspetto violento e deprecabile che rappresentava, ma anche per la cattiva descrizione della figura del camionista, svilito da una tale rappresentazione d'intenti.

Nessun provvedimento per Katia, sui social la polemica si accende

A scatenare la rivolta del popolo dei social e del pubblico in generale, è stata l'assoluta mancanza di provvedimenti presi nei confronti della concorrente Katia Ricciarelli, nonostante la gravità di alcune affermazioni. In passato, numerosi ex concorrenti hanno pagato con la squalifica esternazioni di simile entità e di conseguenza questa giustificazione costante nei suoi confronti ha esasperato il pubblico che ha addirittura generato un hashtag a favore dell'eliminazione della concorrente: #katiafuori.

Numerosi sono stati i tweet che hanno definito inammissibile tutto questo, tra i quali spiccano quelli di famosi influencer ed ex concorrenti della casa più spiata d'Italia.

L'ulteriore beffa: Katia immune alle nomination

A mettere benzina sul fuoco, se ce ne fosse ancora il bisogno, è stata la ciliegina sulla torta di questa situazione ormai diventata ingestibile: Katia Ricciarelli è immune alle nomination. Lo avrebbe chiesto lei poco prima dell'inizio della puntata mentre parlava con le coinquiline del suo gruppo. Avrebbe espressamente detto di non voler andare davanti al pubblico e che si augurava di essere nuovamente immune. Le compagne hanno subito accolto la richiesta, in primis Valeria Marini e Carmen Russo, decidendo di stabilire un cordone protettivo attorno alla Ricciarelli per impedire che andasse al televoto, riuscendo nel loro intento