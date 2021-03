Prosegue l'appuntamento con Amici 20, il fortunato talent show di Maria De Filippi che si sta avviando verso la fase più importante: quella del serale che andrà in onda, come di consueto, nello slot di prima serata. Questo pomeriggio, è stata registrata la nuova puntata che andrà in onda sabato 13 marzo su Canale 5 e sarà l'ultima prima dell'inizio dello show in prime time. Per gli allievi che sono in gara all'interno della scuola più famosa d'Italia ci sono stati gli ultimi esami al cospetto della giuria di professori per decidere chi avrebbe avuto accesso al serale e chi no.

La nuova puntata di Amici 20 del 13 marzo, anticipazioni: ecco chi va al serale

Ebbene, stando alle anticipazioni su questa nuova registrazione del pomeridiano di Amici 20 in onda sabato prossimo su Canale 5, tutti i concorrenti che sono ancora all'interno della scuola hanno conquistato l'accesso allo show di prima serata condotto da Maria De Filippi.

Tutti, quindi, potranno mettersi in mostra nel corso delle nove puntate del serale che porteranno poi alla proclamazione del vincitore assoluto che si porterà a casa il montepremi finale che gli permetterà di proseguire gli studi.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso della prossima puntata di Amici 20 trasmessa il 13 marzo in tv ci sarà spazio anche per un riconoscimento importante per uno dei concorrenti in gara.

Sangiovanni ottiene il disco d'oro ad Amici 20

Trattasi del cantante Sangiovanni, da molti considerato il vincitore annunciato di questa seguitissima edizione dello show che sta ottenendo dei risultati d'ascolto importantissimi al sabato pomeriggio e in daytime.

Maria De Filippi, nel corso della puntata, ha annunciano che Sangiovanni, grazie al suo singolo inedito "Lady" che ha scalato le classifiche di vendita, ha conquistato il disco d'oro che gli ha fatto vedere in video.

Il cantante ha avuto modo di esibirsi nuovamente sulle note della sua hit e durante la performance ha indicato più volte Giulia, lasciando intendere che il brano fosse dedicato proprio a lei.

Gli spoiler di Amici 20 del 13 marzo: ospiti Annalisa e Gaia

Ma non è finita qui, perché gli spoiler di questo nuovo appuntamento pomeridiano con Amici 20, rivelano che c'è stato spazio anche per le ospitate in studio di alcuni Big protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo.

Tra questi Arisa, prof di canto della scuola, che si è esibita sulle note di "Potevi fare di più" presentato all'Ariston. Sul palco del talent show di Maria De Filippi, sono arrivate anche due vecchie conoscenze del pubblico. Trattasi di Annalisa e Gaia Gozzi che hanno cantato dal vivo il loro brano sanremese.