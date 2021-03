Salta il daytime di due programmi amati di Canale 5: Amici e Uomini e donne non andranno in onda il 18 marzo per motivi tecnici. I blog d'informazione, infatti, fanno sapere che nella Giornata Nazionale delle vittime di Covid, i due format condotti da Maria De Filippi non faranno compagnia al pubblico perché sono registrati: la redazione, infatti, non ha ritenuto opportuno inserire nelle puntate in questione dei ricordi o degli omaggi a chi ha perso la vita a causa del coronavirus in quest'ultimo anno.

Maria De Filippi salta un giorno: Amici e U&D in pausa

Giovedì 18 marzo, i telespettatori di Canale 5 dovranno fare a meno di due trasmissioni: Amici e Uomini e Donne saranno sostituite da una soap opera in una data molto particolare.

Tra due giorni, infatti, sarà celebrata la prima Giornata Nazionale delle vittime di Covid, un modo per ricordare chi ha perso la vita in questo difficile anno segnato dalla pandemia. I giornalisti sostengono che Mediaset avrebbe chiesto a chi monta le puntate dei due format di Maria De Filippi di inserire degli omaggi nel rispetto dell'evento del giorno, ma la risposta sarebbe stata negativa.

Per questa ragione prettamente tecnica, il talent-show e il dating-show non figureranno nel palinsesto del 18 marzo: dalle 14:45 alle 16:30 circa, andranno in onda degli inediti appuntamenti con la fiction spagnola Una vita.

Il serale di Amici è alle porte: si parte il 20 marzo

L'impossibilità di inserire nelle puntate previste per il 18 marzo un ricordo in memoria delle vittime di Covid, ha spinto i vertici Mediaset a chiedere la "sospensione" temporanea di Amici e di Uomini e Donne, la cui messa in onda riprenderà regolarmente il giorno dopo.

Venerdì 19, dunque, i telespettatori saranno aggiornati sulle conoscenze di Gemma Galgani e su come si stanno preparando gli allievi della scuola in vista del serale.

Il talent-show di Canale 5, infatti, sta per debuttare in prime time con un meccanismo tutto nuovo e un cast ancora da completare: la prima puntata sarà trasmessa sabato 20 marzo, ma già il 18 marzp circoleranno sul web le anticipazioni di quello che accadrà in studio nel corso della registrazione.

Trasmissioni di successo di Canale 5: Amici compie 20 anni

Anche se non andranno in onda il 18 marzo perché registrati, i programmi di Maria De Filippi sono una garanzia di ottimi ascolti per Mediaset nonostante la loro longevità. Uomini e Donne fa compagnia ai telespettatori da oltre 20 anni: stagione dopo stagione, il dating-show si è rinnovato, puntando soprattutto sulle coppie che possono formarsi tra i ragazzi più giovani ma anche tra le dame e i cavalieri più in là con l'età.

A contribuire al successo del format pomeridiano di Canale 5, è senza dubbio la "veterana" Gemma Galgani: la torinese fa parte del cast da più di dieci anni e le sue vicissitudini amorose tengono incollati davanti al televisore milioni di fan ogni giorno (la media è di circa tre milioni di spettatori a puntata).

Anche Amici quest'anno ha tagliato il traguardo dei suoi primi 20 anni: quello che sta per iniziare, è il serale di un'edizione storica del talent-show, la seconda in piena pandemia (perciò segnata da regole da rispettare, come il distanziamento e l'impossibilità di contatti umani).

Sabato prossimo, 17 talenti della classe (quasi equamente divisi tra cantanti e ballerini) inizieranno a gareggiare a colpi di coreografie e canzoni, con l'unico obiettivo di approdare alla finalissima.

Maria ha deciso di abbandonare la diretta dopo qualche anno, preferendo la sicurezza delle puntate registrate con un paio di giorni d'anticipo rispetto alla messa in onda.