Mancano un paio di settimane al debutto in prime time di Amici: la ventesima edizione, infatti, sta per salutare il sabato pomeriggio per "traslocare" in prima serata con uno show nuovo e dal meccanismo ancora sconosciuto. Una piccola anticipazione, però, l'ha data oggi Maria De Filippi quando ha detto che l'ultimo speciale andrà in onda il 13 marzo: sette giorni dopo inizierà il serale con protagonisti ancora quasi del tutto da stabilire.

Novità in arrivo per i fan di Amici

La puntata di Amici 20 che è andata in onda il 6 marzo, è stata fondamentale per il percorso dei ragazzi della scuola. Maria De Filippi, infatti, ha spiegato che quello che sarà trasmesso la prossima settimana (ovvero il 13 marzo) sarà l'ultimo speciale del sabato pomeriggio di questa edizione, ovvero quello che precederà l'inizio della fase serale.

Come riportato alcuni siti di Gossip, la data d'esordio del talent-show in prima serata è quella di sabato 20 marzo, la settimana successiva alla conclusione di C'è posta per te.

La presentatrice Mediaset, dunque, farà una specie di "staffetta" tra il suo programma sui sentimenti e i tentativi di riconciliazione e quello che permette a giovani artisti di fare del canto e del ballo la loro professione.

I talenti di Amici già approdati al serale

La scelta degli allievi che parteciperanno alla fase serale di Amici, è cominciata oggi (forse un po' in ritardo rispetto al solito, se si pensa che la prima puntata andrà in onda il 20 marzo prossimo). Nel corso dello speciale che Maria De Filippi ha condotto i professori hanno iniziato a selezionare i talenti che tra un paio di settimane si esibiranno in prime time e davanti ad una giuria ancora tutta da scoprire.

In base all'unione di tutte le classifiche che sono state stilate di recente dagli insegnanti, da esperti di musica e dalle case discografiche, i tre cantanti che in queste ore hanno ricevuto il pass per il serale sono: la neo entrata Gaia, il rapper Sangiovanni e la raffinata Enula.

I ballerini, invece, sono stati giudicati da Giuliano Peparini (che quest'anno non sarà direttore artistico del programma), che ha dato i voti più alti a Samuele e Rosa (il passaggio al serale dei due ragazzi non è ancora andato in onda, ma si sa dalle anticipazioni della registrazione del 5 marzo).

Poche notizie sul cast del serale di Amici 20

Per il momento, sono soltanto cinque i talenti che hanno la certezza di partecipare ad almeno una delle puntate del serale: i cantanti Sangiovanni, Enula e Gaia e i ballerini Rosa e Samuele.

Il resto degli allievi della ventesima edizione, dovrà conquistarsi l'agognata maglia verde entro la prossima settimana, ovvero quando andrà in onda l'ultimo speciale del sabato pomeriggio.

Come ha ripetuto più volte Maria De Filippi, quest'anno non c'è un numero massimo di alunni che possono prendere parte al prime time: saranno gli insegnanti a decidere i più meritevoli e quelli che devono rinunciare al sogno ad un passo dal poterlo realizzare.

Sulla fase serale di Amici 20, però, si sa ancora poco: la conduttrice non si è sbilanciata sul cast che sta mettendo su, soprattutto per quanto riguarda la giuria che sarà chiamata a commentare e a votare le esibizioni degli artisti in gara. Gli appuntamenti in prima serata con il format di Canale 5, dovrebbero essere tutti in diretta e sempre al sabato sera, prendendo di fatto il posto nel palinsesto che è occupato da C'è posta per te da gennaio scorso.

Tra pochi giorni, dunque, i fan del programma Mediaset conosceranno i nomi di tutti gli allievi che si metteranno alla prova con il loro talento e cercheranno di vincere la ventesima edizione.