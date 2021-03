Continua lo spazio dedicato alle notizie su Daydreamer - Le ali del sogno, lo sceneggiato turco che continua a collezionare successi dal suo debutto in terra italiana. La trama della nuova puntata in programma l'8 marzo 2021 sui teleschermi di Canale 5 annunciano grandi novità. In sintesi, Can Divit e Sanem Aydin decideranno di trascorrere la notte nel bosco dopo aver consegnato Caner, il bambino fuggito dal villaggio nelle mani dei suoi genitori. Tutto questo permetterà al fotografo ed alla scrittrice di confessarsi a cuore aperto, calpestando l'orgoglio per almeno un momento.

Daydreamer - Le ali del sogno, puntata 8 marzo: Sanem colpisce Can alla testa con un bastone

Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, riguardanti la nuova puntata trasmessa lunedì 8 marzo dalle ore 16:40 dopo il day-time di Amici narrano che Sanem (Demet Ozdemir) deciderà di andare a raccogliere dei fiori nel bosco dopo essere riuscita a portare in salvo il piccolo Caner. Qui, la scrittrice in preda al panico colpirà con un bastone di legno Can (Can Yaman) alla testa dopo averlo scambiato per un temibile orso. Un equivoco, che avrà risvolti romantici.

In questo frangente, la minore delle Aydin sarà assalita dai rimorsi di coscienza nei confronti del maggiore dei Divit, tanto da decidere di prendersi cura della sua ferita alla testa.

I due protagonisti della Serie TV cercheranno un rifugio per trascorrere la notte visto che ormai è troppo buio per tornare alla tenuta. Can e Sanem, infatti, avranno intenzione di far ritorno a casa prima del sorgere del sole.

Yigit teme che Divit possa approfittarsi della scrittrice

Nel corso dell'appuntamento dello sceneggiato in programma l'8 marzo in televisione, Can approfitterà della notte nel bosco per ribadire a Sanem di non aver dato alle fiamme il suo diario segreto, contenente tutti i suoi sentimenti.

La scrittrice, a questo punto, rimarrà particolarmente colpita dalle parole del giovane che per dimostrarle di averlo letto, reciterà a memoria alcuni passi.

Nel frattempo alla tenuta, il diabolico Yigit apparirà molto in ansia dopo aver saputo che la minore delle Aydin si trova in compagnia del maggiore dei Divit. Inoltre, il fratello di Polen temerà di essere smascherato dal fotografo e che si approfitti di Sanem, particolarmente fragile in questo ultimo periodo.

In effetti, i protagonisti di Daydreamer continueranno a nutrire dei sentimenti nonostante abbiano preso strade diverse.

La serie tv "Erkenci Kus" è trasmessa da lunedì al venerdì dalle ore 16:40 ed il martedì in prima serata su Canale 5 mentre è possibile rivederla in modalità on-demand sul sito Mediaset Play.