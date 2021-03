Sabato 20 marzo andrà in onda la prima puntata del serale di Amici, quella che segnerà il debutto in prime time del longevo talent-show di Maria De Filippi. Le prime anticipazioni che sono trapelate sulla serata d'esordio del format, informano i telespettatori di come avverrà la gara: tre squadre, guidate da coppie di professori, proveranno a convincere tre giudici di essere superiori alle altre. Sabrina Ferilli sarà l'ospite del primo appuntamento ma, a differenza del passato, quest'anno non ricoprirà il ruolo di giurata esterna.

Prime notizie sul serale di Amici 20

Dallo scorso 16 marzo, Maria De Filippi ha cominciato a dare qualche anticipazione sulla fase serale in partenza su Canale 5: la conduttrice ha svelato parte del meccanismo, confermando l'indiscrezione sul ritorno alla suddivisione dei talenti in squadre.

Visto l'alto numero di allievi che hanno ottenuto il pass per il prime time del programma (ben 17, un vero e proprio record), la produzione ha deciso di "spalmarli" in tre diversi team, tutti capitanati da una coppia di professori.

La conduttrice, infatti, ha chiesto ai sei insegnanti della scuola di associarsi due a due per poter stabilire quanti e quali alunni avrebbero formato i gruppi che parteciperanno alla gara del serale: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si sono scelti, così come Arisa e Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

I prof ricopriranno il ruolo che negli anni passati è stato dei coach: spetterà a loro, infatti, schierare le esibizioni migliori per provare a conquistare la giuria esterna.

Rumor sui giudici di Amici 20

Se i nomi degli allievi che parteciperanno al serale sono stati tutti ufficializzati, c'è ancora un "mistero" che aleggia sulla nuova fase di Amici 20: chi saranno i componenti della giuria?

Nel corso del daytime che è andato in onda martedì 16 marzo, Maria De Filippi ha soltanto anticipato che tre personaggi famosi commenteranno e voteranno le esibizioni dei talenti in gara, ma non ha ancora svelato la loro identità.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

I rumor che sono circolati a riguardo, parlano di un possibile ritorno nel format di Stefano De Martino (allievo della nona edizione ed oggi conduttore Rai), ma anche di quelli di Loredana Bertè, Miguel Bosè, Alessandra Amoroso e Michele Bravi.

Chi sicuramente non siederà in giuria quest'anno, è Sabrina Ferilli: l'attrice prenderà parte solo alla prima puntata in qualità di ospite (per giocare con l'amica Maria e per promuovere la fiction "Svegliati amore mio", in onda su Canale 5 dal 24 marzo).

La divisione in squadre dei 17 allievi di Amici

Un'altra interessante informazione che è stata data in queste ore sul serale di Amici, è la suddivisione in squadre dei 17 ragazzi che hanno ricevuto il pass per la nuova fase del programma.

Il team capitanato dal duo Celentano-Zerbi, è composto da: Leonardo, Enula, Sangiovanni, Esa e Deddy per il canto, Serena e Tommaso per il ballo.

Arisa e Lorella Cuccarini, invece, potranno contare sulle voci di Tancredi, Gaia, Ibla e Raffaele e sulle coreografie che proporranno Rosa, Martina e Alessandro.

Il terzo gruppo è quello più ristretto: Veronica Peparini e Anna Pettinelli saranno rappresentate soltanto dai danzatori Giulia e Samuele e dal cantante Aka7even.

Le squadre del serale, dunque, all'apparenza sembrano un po' squilibrate: due team sono formati da sette talenti, mentre uno da tre.

Questa divisione è dipesa dalle coppie di professori che si sono venute a creare: ogni insegnante della scuola, infatti, ha portato con sé i ragazzi che ha seguito nella prima parte del programma, gli stessi ai quali hanno affidato la preziosa maglia dorata.