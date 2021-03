Prosegue l'appuntamento con gli speciali di Amici 20 e le anticipazioni ufficiali rivelano che questo sabato 6 marzo andrà in onda una nuova puntata su Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Settimana dopo settimana il percorso per i concorrenti in gara si fa sempre più difficile: il serale, infatti, si avvicina e non tutti potranno accedere alla fase più importante dello show, in onda da metà marzo in prime time.

Amici 20, anticipazioni sabato 6 marzo: si avvicina la fase serale

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata speciale di Amici 20 in programma questo sabato 6 marzo a partire dalle ore 14:10 circa, rivelano che i professori della scuola dovranno continuare a valutare i 17 allievi che sono rimasti in gara e che si stanno sfidando per riuscire a conquistare l'accesso al serale.

Le sfide per i concorrenti in gara, infatti, si faranno sempre più intense e difficili da sostenere: dovranno impegnarsi al 100% per dimostrare ai professori di aver fatto dei progressi e quindi di essere in grado di sostenere anche la fase più importante dello show.

Ospite in studio ad Amici 20 di sabato 6 marzo il rapper Il Tre

Anche questa settimana, poi, non mancherà un'ospite musicale che prenderà parte allo speciale di Amici 20. Questa volta, in studio da Maria De Filippi, arriverà il rapper Il Tre che presenterà dal vivo il suo ultimo singolo dal titolo "Il tuo nome".

In attesa di vedere in onda questo nuovo appuntamento pomeridiano di Amici 20, fioccano le prime anticipazioni sul serale di questa edizione.

Si avvicina il serale di Amici 20: nel cast potrebbe esserci Alessandra Amoroso

La messa in onda, infatti, è prevista al sabato sera a partire dal prossimo 20 marzo, subito dopo l'ultima puntata di C'è posta per te in programma sabato 13 marzo sempre su Canale 5.

Per quanto riguarda, invece, il cast che farà parte di questa nuova edizione serale del talent show Mediaset, si vocifera che possa esserci l'arrivo di Alessandra Amoroso, una delle artiste lanciate dalla scuola televisiva di Maria De Filippi, tra le più amate di sempre dal pubblico del talent show.

Leonardo decide di fare coming out ad Amici 20

Ma le sorprese per questa seguitissima edizione di Amici non sono finite qui. Le ultime news, infatti, rivelano che a partire da questa settimana è possibile seguire le avventure degli allievi anche su Amazon Prime, dove va in onda la versione "Special" con contenuti inediti.

E, nella prima puntata, c'è stato anche il coming out da parte del cantante Leonardo, il quale ha rivelato al pubblico dello show di Maria De Filippi, come ha affrontato questo momento con i suoi genitori e le difficoltà che ha vissuto sulla sua pelle.