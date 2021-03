Prosegue l'ascesa al successo di Can Yaman, l'attore turco che in questo ultimo anno ha conquistato il gradimento del pubblico di Canale 5 e non solo. Tra i prossimi impegni che lo attendono, il più importante è sicuramente quello con Sandokan, la nuova Serie TV prodotta da Lux Vide che lo vedrà protagonista in prima persona nei panni della "Tigre di Mompracem". E così, Can prenderà il posto di Kabir Bedi che negli anni '70 è stato il protagonista maschile di questa serie. In una recente intervista, l'attore turco ha svelato le prime anticipazioni su quello che succederà nel corso della prima stagione.

Grande attesa per la nuova serie tv Sandokan con protagonista Can Yaman

Da quando è stato annunciato questo nuovo progetto che vede protagonista Can Yaman nei panni di Sandokan, l'attore turco si è subito messo al lavoro, dando il meglio di se stesso per cimentarsi in questo nuovo progetto televisivo.

Le riprese partiranno in estate, ma al momento non si sa ancora dove verrà trasmessa.

Non si esclude che possa andare in onda sulle reti Rai oppure su quelle Mediaset, così come non è da escludere che la serie con Can Yaman possa essere visibile su una piattaforma streaming, come nel caso di Netflix e Amazon Prime.

'Ci sarà una storia d'amore' annuncia Can Yaman

In attesa di scoprire dove gli spettatori e fan di Can potranno vederla in prima visione assoluta, l'attore turco star della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, ha fornito le prime anticipazioni su quello che succederà nel corso delle prime puntate della stagione d'esordio di Sandokan.

Yaman ha svelato di essere entusiasta di questo nuovo progetto televisivo, in primis perché si tratta di una serie che farà leva sui veri valori della vita, come ad esempio amicizia e amore.

"Ci sarà anche una storia d'amore, non sarà una serie che riguarda solo i maschi che si massacrano. Non sarà una roba così" ha spiegato Can nel corso della sua ultima intervista social concessa a Vanity Fair.

Le prime anticipazioni di Can Yaman sulla serie tv Sandokan

"Attirerà molto l'attenzione delle donne e questa cosa mi piace molto" ha rivelato ancora Yaman, aggiungendo che nel corso della prima stagione si parlerà del passato di Sandokan.

"Sarà interessante. Sandokan scoprirà il suo passato, scoprirà chi è, chi è la vera madre e il vero padre" ha aggiunto ancora Yaman, lasciandosi andare a queste prime succulenti anticipazioni sulla serie evento della prossima stagione tv.

Per prepararsi al meglio, Can ha ammesso che si sta allenando molto: equitazione, arti marziali e sente che grazie a questo lavoro internazionale, avrà la possibilità di svilupparsi come attore.