Patrizia De Blanck ha avuto un bizzarro imprevisto durante la registrazione di Avanti un altro. L'ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha partecipato allo speciale di Canale 5, che aveva come protagonisti i gieffini dell'ultima edizione del reality. La Contessa ha perso un dente proprio mentre stava facendo il suo ingresso in studio. Il conduttore Paolo Bonolis ha ironizzato quanto accaduto alla mamma di Giada De Blanck, non perdendo occasione di fare una gag per tutta la puntata.

Patrizia De Blanck perde un dente ad Avanti un altro

La Contessa De Blanck ha avuto un imprevisto mentre si trovava negli studi televisivi di Avanti un altro.

Patrizia ha partecipato, insieme ad altri coinquilini che hanno condiviso con lei l'esperienza del GF Vip 5, allo speciale condotto da Paolo Bonolis. Nella trasmissione, condotta dal marito di Sonia Bruganelli, non mancano mai siparietti divertenti e anche nella puntata dedicata ai concorrenti del Grande Fratello Vip non sono mancate gag. Una scenetta divertente, però, non è stata organizzata ma si è trattato di un piccolo incidente di percorso, con protagonista Patrizia De Blanck che ha perso un dente in diretta.

La Contessa De Blanck sostiene di aver perso un dente vero

Nel momento in cui stava facendo il suo ingresso in studio la Contessa De Blanck ha perso un dente e, a detta di Patrizia, non era finto ma vero. Paolo Bonolis per tutta la registrazione della puntata non ha perso occasione di fare gag in merito a quanto accaduto all'ex gieffina.

Non è la prima volta che l'ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha dei problemi di questo tipo. Reduce dall'esperienza nella casa più spiata d'Italia, infatti, in studio durante una diretta del GF Vip 5 la Contessa era stata inquadrata: in quell'occasione Alfonso Signorini aveva chiesto a Patrizia di fare un sorriso, ma l'ex gieffina aveva dichiarato, ''In verità non ho un dente''.

Il problema al dente di Patrizia De Blanck

Il presentatore del reality, incuriosito dalla risposta della Contessa, aveva voluto conoscere i dettagli su quanto le era accaduto. In quell'occasione, De Blanck aveva dichiarato di avere dato un morso ad un biscotto e le era saltato via il dente. Patrizia aveva precisato però che non si trattava di una capsula e di non sapere come fosse potuto succedere.

Al momento, non sono trapelati ulteriori dettagli su quanto accaduto ad Avanti un altro. Non resta che attendere ulteriori informazioni sullo speciale della trasmissione di Paolo Bonolis, così da poter conoscere quali altri gieffini erano presenti in studio con Patrizia De Blanck e che gag avrà ideato il conduttore per ironizzare su quanto accaduto alla Contessa.