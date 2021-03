Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano nuovi colpi di scena per i protagonisti della soap italiana, in particolare secondo le anticipazioni dal 22 al 26 marzo sarà dato ampio spazio a Dante Romagnoli. Il cugino di Fiorenza, infatti, rivelerà a sua cugina di essere tornato per Marta. Cosimo sarà in grave difficoltà e la ditta Bergamini rischierà di finire nelle mani di Umberto: Gabriella verrà a sapere tutto per caso e prometterà comunque di appoggiare suo marito. Marta informerà Adelaide di quanto accaduto a New York, mentre Ludovica e Marcello saranno ancora molto vicini.

Umberto potrebbe prendere le redini della ditta Bergamini: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 22 al 26 marzo raccontano che per il negozio di Vittorio inizierà una nuova avventura con il mercato americano.

Intanto, per Cosimo ci sarà un periodo molto duro a causa del fallimento dell'affare con Umberto e il giovane non riuscirà ad aprirsi con Gabriella per metterla al corrente della sua situazione. La donna, tuttavia, riuscirà a scoprire cosa sta accadendo alla ditta Bergamini, che rischia di passare in mano a Guarnieri: il rapporto tra Cosimo e la stilista avrà la prima difficoltà, nonostante i due coniugi si promettano di appoggiarsi a vicenda.

Nel frattempo, Dante, messo con le spalle al muro da Fiorenza, confesserà a sua cugina di essere tornato a Milano per parlare con Marta, ma le chiederà di mantenere assoluto riserbo sulla vicenda.

Per la donna, comunque sarà difficile mantenere il segreto e rischierà di farsi scoprire.

Gloria sarà sempre più vicina a Stefania e le farà un regalo per il compleanno: spoiler dal 22 al 26 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 22 al 26 marzo rivelano che Adelaide riceverà una lettera da parte di Marta in cui la nipote comunicherà alla zia cosa è successo realmente a New York.

Intanto, al Paradiso, Gloria sarà sempre più legata a Stefania, tanto che il loro rapporto sembrerà andare oltre all'ambito lavorativo. Per la giovane commessa si avvicinerà il compleanno e le sue colleghe penseranno a un regalo: Irene proporrà una festa in suo onore alla Caffetteria. Il progetto delle ragazze rischierà di andare in fumo, ma tutto sarà salvato grazie all'intervento di Federico.

La capocommessa, invece, deciderà di fare personalmente un regalo alla sua dipendente.

Per Ludovica continueranno le difficoltà, infatti riceverà una lettera da parte di Flavia e verrà a conoscenza del fatto che la villa di famiglia è stata messa in vendita. In preda a un crollo emotivo, la giovane Brancia si appoggerà ancora una volta a Marcello, il quale le offrirà il suo sostegno senza esitazione. Sebbene i due amici non parleranno apertamente dei propri sentimenti, sarà ormai chiaro che il loro rapporto sia praticamente quello di una coppia.

Infine, Giuseppe penserà a come mettere in atto il proprio piano dopo la proposta di Girolamo e quest'ultimo gli presenterà il suo intermediario.