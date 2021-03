Nei giorni scorsi si è parlato di una presunta guerra in atto tra Barbara d'Urso e Maria De Filippi. Si era vociferato che il clima a Mediaset tra le due conduttrici non fosse dei migliori e che la De Filippi non avesse per nulla gradito le dichiarazioni di Pietro Delle Piane che, in diretta a Live - Non è la d'Urso, disse che a Temptation Island aveva soltanto recitato un ruolo, mettendo così in discussione la veridicità del reality show. In seguito al comunicato stampa al vetriolo della Fascino di Maria De Filippi, vennero fuori dei retroscena secondo il quale sarebbe stato imposto alla d'Urso un veto per non parlare dei programmi della sua collega.

Non ci sarebbe nessun veto di Maria De Filippi verso Barbara d'Urso

Nel dettaglio, si era vociferato che nel suo contratto, la De Filippi avesse chiesto espressamente a Mediaset che Barbara d'Urso non si occupasse dei suoi programmi e soprattutto che nessuno degli ospiti delle sue trasmissioni passasse nei salotti pomeridiani e serali della conduttrice partenopea.

Un retroscena che aveva fatto molto scalpore e che sottolineava il fatto che il clima a Mediaset tra le due colleghe non fosse affatto dei migliori. Eppure, sembrerebbe che questa non sia la realtà dei fatti.

A fare un po' di chiarezza su queste voci ci ha pensato un sito di cronaca rosa, il quale ha fatto sapere che non ci sarebbe nessun veto da parte di Maria De Filippi nei confronti di Barbara d'Urso.

Maria De Filippi potrebbe lasciare davvero Mediaset

Piuttosto, si vocifera che qualche anno fa sarebbe stata redatta una lettera da Fascino, dove si chiedeva all'azienda di puntare sul "gioco di squadra", senza screditare il lavoro delle altre strutture aziendali.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché sebbene pare che non ci sia questa guerra in atto tra d'Urso e De Filippi, si vocifera con insistenza che la conduttrice di Uomini e donne e Amici, possa lasciare l'azienda al termine del suo contratto, in scadenza il prossimo mese di giugno.

A quanto pare, tale ipotesi non sarebbe da scartare del tutto e voci sempre più insistenti, rivelano che la De Filippi si starebbe davvero guardando intorno e quindi che la sua uscita da Mediaset possa non essere soltanto un semplice rumor, ma potrebbe anche diventare una notizia concreta nel corso delle prossime settimane.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il 18 marzo è saltato l'appuntamento con Uomini e donne e Amici 20

Intanto, proprio questo pomeriggio, le trasmissioni di Maria De Filippi non sono andate in onda in tv. Sia Uomini e donne che il daytime di Amici 20 hanno osservato un "turno di stop".

Una scelta dettata dal fatto che essendo la prima Giornata Nazionale delle vittime della Covid-19, la conduttrice in accordo con l'azienda ha preferito non trasmettere i suoi programmi registrati.