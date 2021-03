Maria Teresa Ruta ha rilasciato un'intervista a Michele Belfiore per la pagina Instagram Conoscere. La giornalista è tornata a parlare dell'esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello Vip 5. La diretta interessata ha spiegato che con alcuni "vipponi" è rimasta in ottimi rapporti mentre con altri quasi sicuramente si perderanno di vista.

Il bilancio dell'ex gieffina

Maria Teresa Ruta è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 5: la giornalista è riuscita a superare ben 22 nomination. La mamma di Guenda Goria guardando ai mesi trascorsi nella casa più spiata d'Italia ha fatto un suo bilancio personale: "Ho capito che alcuni giocavano mentre altri erano più simili a me".

A detta di Maria Teresa, il Reality Show di Canale 5 lo vincono tutti i concorrenti perché risulta essere un trampolino di lancio importante. Per la 60enne, alcuni "vipponi" verranno lanciati proprio dal Grande Fratello Vip mentre dal suo punto di vista è stato un punto di arrivo. La giornalista ha confidato di essere soddisfatta per il percorso svolto, perché è riuscita a farsi conoscere dai telespettatori per come è fatta realmente.

In merito al rapporto instaurato con i suoi coinquilini, la diretta interessata ha riferito di avere voluto conoscere tutti senza alcun pregiudizio. Una volta approfonditi i rapporti con ognuno di loro, Maria Teresa ha tratto le sue conclusioni: "Con alcuni sono rimasta in rapporti straordinari, con altri ci perderemo ma resterà la stima".

'Non ho ancora sentito Tommaso e Stefania'

In un precedente intervento a Pomeriggio 5, Maria Teresa Ruta aveva parlato del rapporto con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. La diretta interessata aveva confidato che, terminato il Grande Fratello Vip non era ancora riuscita a sentire i due ex coinquilini. Sebbene la 60enne abbia precisato di essere in contatto con il marito di Orlando, aveva chiosato: "L'unica che non ho ancora sentito è Stefania".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ma non solo, Ruta aveva riferito di non essere riuscita a parlare neanche con il vincitore del reality show. Parlando con Barbara D'Urso, Maria Teresa aveva precisato che non intendeva sentire ogni istante Stefania e Tommaso ma dopo il rapporto instaurato nella casa di Cinecittà si sarebbe aspettata un epilogo diverso.

La mamma di Guenda Goria aveva affermato di non esserci rimasta male per la nomination ricevuta da Tommaso Zorzi, ma per il fatto che il web influencer non avesse avuto il coraggio di dirglielo in faccia.

Stefania Orlando: 'Le parole hanno un peso'

A quanto pare l'amicizia tra Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi potrebbe essere giunta al capolinea. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, la showgirl romana ha ammesso di essere rimasta delusa per l'atteggiamento ostile dell'ex coinquilina.

Stefania ha sottolineato che durante il confronto con lei e Tommaso, Maria Teresa è stata piuttosto fredda verso di loro. Infine, la cantante di "Babilonia" ha affermato: "Le parole hanno un peso". Stefania ha infatti riferito di non avere mai mancato di rispetto a nessuno, ma di essersi solamente limitata alle dinamiche del gioco.