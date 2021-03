Dopo aver preso parte a un assembramento in un locale di Milano, Belen è tornata al centro delle polemiche per aver infranto le norme anti-Covid attualmente vigenti in Italia. Gli attenti fan dell'argentina, infatti, hanno protestato per i video nei quali la si vede ballare con Cecilia in casa: le sorelle non convivono, quindi non avrebbero dovuto trascorrere il compleanno della minore sotto lo stesso tetto essendo la Lombardia in zona rossa.

Party a casa di Belen Rodriguez

Nuova polemica social per l'atteggiamento che assumerebbe Belen in un periodo delicato come quello che tutti gli italiani stanno vivendo.

In occasione del compleanno della sorella, la sudamericana ha deciso di organizzare una piccola festa a casa sua, invitando Cecilia col compagno Ignazio, i genitori e ovviamente Santiago e Antonino Spinalbese (che già vivono con lei).

A far storcere il naso a molti utenti di Instagram, è stato un video che la soubrette ha pubblicato sul suo profilo per rendere omaggio alla minore delle Rodriguez. Il filmato, nel quale la si vede danzare allegramente con l'amata consanguinea, la conduttrice l'ha commentato con queste parole: "Tanti auguri patata mia. Per quanto sia stato un compleanno particolare, alla faccia del Covid abbiamo ballato lo stesso".

La frase con la quale la 36enne sembra abbia voluto farsi beffa del coronavirus, non è piaciuta quasi a nessuno: sono molti, infatti, i pensieri di disapprovazione e di critica che Belen ha ricevuto sui social network nelle ultime ore, ovvero da quando hanno cominciato a circolare le immagini dei festeggiamenti che ci sono stati per la piccola di casa.

L'amico Parpiglia contesta Belen

Sotto al video nel quale si vedono Belen e Cecilia scatenarsi ballando nel salone della casa della maggiore, si possono leggere commenti del tipo: "Voi ve ne fregate del Covid nel giorno della memoria delle vittime". Lo scorso 18 marzo, infatti, si è tenuta la prima Giornata Nazionale in ricordo delle vittime del coronaviurs, e il caso ha voluto che fosse anche il compleanno della minore delle Rodriguez.

"Noi a casa e voi festeggiate", ha scritto un altro internauta riferendosi al fatto che molte regioni (come la Lombardia, dove vivono le due argentine) siano in zona rossa, quindi è vietato uscire dalla propria abitazione se non per ragioni strettamente necessarie.

A unirsi al coro di critiche nei confronti delle sudamericane, è stata una persona che le conosce molto bene.

Gabriele Parpiglia, giornalista di Gossip e amico della famiglia Rodriguez, ha commentato su Twitter questo increscioso episodio: "Mi auguro che nessuno di loro finisca in ospedale. Poi non saranno sorrisi e balli, ma lacrime e preghiere ogni santo giorno".

Silenzio social da parte della criticata Belen

Sono tanti gli utenti della rete che hanno criticato Belen e la sua scelta di accogliere Cecilia nella sua abitazione in un periodo delicato e di grandi ristrettezze come questo. "Brave, peccato che siamo in zona rossa", "Bella la zona rossa in cui si invita la gente a casa anche se è vietato, complimenti vivissimi", "Norme anti-Covid a go go", questi sono solo alcuni dei commenti negativi che sono stati scritti sotto al video col quale la Rodriguez ha augurato buon compleanno alla sorella.

Nonostante sia stata sommersa di pensieri poco carini, la 36enne ha deciso di non rispondere: andando un po' contro alla sua indole schietta, la presentatrice Mediaset stavolta ha optato per il silenzio, preferendo non esporsi in nessun modo, né per giustificare quanto è accaduto né per replicare a tono a chi le ha puntato il dito contro di recente.