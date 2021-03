Una nuova polemica ha investito Belen Rodriguez: la showgirl ha partecipato a un evento in cui non sono state rispettate le norme anti-Covid. Raggiunta dall'inviato di "Striscia la Notizia", l'argentina ha spiegato di aver pranzato nel locale in questione ma di essersene andata prima che oltre 400 persone si radunassero sul posto per festeggiare. La conduttrice ha ricevuto il suo 30esimo "Tapiro d'oro", confermandosi il personaggio famoso più premiato in assoluto.

Evento 'illegale' a Milano: Belen tra gli ospiti

Era sabato 27 febbraio quando più di 400 persone si sono radunate in un locale nel centro di Milano all'ora dell'aperitivo.

Le foto e le Instagram Stories di questo party hanno fatto il giro della rete e hanno suscitato l'indignazione di chi da un anno rispetta le regole.

Tra coloro che hanno partecipato a questa festa (pare fosse un'inaugurazione) non rispettando le norme anti-Covid, c'era anche un personaggio molto conosciuto: Belen Rodriguez. La soubrette era sul posto con il compagno Antonino e qualche amico, e si è divertita a posare per delle foto in questa location nuova ma troppo affollata. La maggior parte di quelli che hanno preso parte a questa serata non indossava la mascherina e ha ballato a stretto contatto con gli altri invitati.

Questa situazione ha fatto storcere il naso a molti e ha invogliato "Striscia la Notizia" a indagare sulle ragioni per le quali la conduttrice Mediaset fosse lì.

Le spiegazioni di Belen al programma di Canale 5

Quando è stata raggiunta da Valerio Staffelli, Rodriguez ha motivato la sua presenza al party "incriminato" e ha provato a divincolarsi dalle accuse che le sono state mosse in questi giorni. All'inviato di Striscia la Notizia, dunque, Belen ha detto: "Io sono andata lì per pranzo. Ero seduta in una zona riservata e la mascherina l'ho tolta soltanto per mangiare e scattare qualche foto".

L'argentina, dunque, sostiene di non aver mai preso parte all'assembramento che si è venuto a creare in un locale di Milano sabato scorso, anzi di aver pranzato in disparte e poi di essersi defilata quando il numero di ospiti ha cominciato ad aumentare. "Non ho nemmeno visto la folla, sono andata via prima che la situazione degenerasse" ha aggiunto la 36enne nel corso della breve intervista che ha rilasciato al tg satirico, quella che andrà in onda il 2 marzo.

Record di 'Tapiri' per Belen Rodriguez

Quello che ha ricevuto per aver preso parte a una festa troppo affollata in tempi di Covid è il "Tapiro d'oro" numero 30 per Belen. Come ricorderà Valerio Staffelli nel servizio che sarà trasmesso stasera su Canale 5, Rodriguez detiene il record di premi che Striscia la Notizia mette a disposizione dei personaggi famosi che compiono qualche scivolone pubblico.

Da quando è conosciuta, dunque, l'argentina è stata beccata tante volte in situazioni particolari o coinvolta in Gossip che le sono valsi il famigerato "Tapiro" del tg satirico di Antonio Ricci. Al secondo posto di questa particolare classifica si piazza Fiorello con 25 "Tapiri d'oro", mentre Antonio Cassano è terzo con 15. Nonostante questo piccolo inconveniente, Belen sta vivendo un periodo di grazia: la 36enne è appena entrata nel quinto mese di gravidanza e ha saputo che la creatura che aspetta è una femminuccia.

Nel salotto di Verissimo, infatti, la soubrette ha anticipato che la sua bambina si chiamerà Luna Marie e dovrebbe venire al mondo all'inizio dell'estate prossima.

La storia d'amore tra Rodriguez e Antonino Spinalbese, inoltre, procede a gonfie vele: i due sono innamoratissimi e lo dimostrano ogni giorno scambiandosi dolci dediche sui social network.