Nella puntata di DayDreamer in onda il 23 marzo, Sanem e Can scopriranno della denuncia fatta da Cemal. Purtroppo la ragazza apprenderà che per un po' dovrà fermare la sua produzione di creme e la cosa la farà tremendamente soffrire. Intanto Can si "metterà all'opera" per ottenere al più presto il brevetto dei cosmetici della giovane Aydin.

Can e Sanem scoprono della denuncia di Cemal fatta per contraffazione

Dopo la giornata trascorsa soli e soletti nella barca, Can e Sanem torneranno nella tenuta e al loro arrivo troveranno tutto sottosopra. Che cosa sarà successo? Ci penseranno subito Deren e Bulut a informarli su quanto è accaduto.

Gli parleranno di Cemal e della denuncia per contraffazione fatta per le creme. Spiegheranno che la situazione è stata momentaneamente risolta, ma il pericolo è sempre in agguato.

Sanem sarà veramente sconvolta per quanto accaduto, nella sua vita ha dato l'anima per le sue creme e non permetterà a nessuno di portagliele via. L'unico modo per risolvere il problema sarebbe ottenere al più presto il brevetto e il team dell'azienda temerà di non avere il tempo opportuno, ma Can sarà fiducioso.

Sanem teme che le vengano portate via le sue creme

Sanem si confiderà con Can: avrà paura che le sue creme le vengano portate via. Il fotografo, però, le dirà che finché ci sarà lui nessuno si potrà permettere di farle del male. Però ci sarà un piccolo problema da affrontare: la polizia, finché non farà luce sul caso, ha vietato a Sanem di proseguire con la produzione delle sue creme.

Can, però, le dirà di fidarsi di lui: che cosa avrà in mente il fotografo?

La prima cosa che farà sarà contattare Metin, l'ex avvocato della Fikri Harika, nonché sui migliore amico, con il quale aveva litigato a causa di Aylin e dei suoi perfidi piani attuati per entrare in possesso dell'agenzia dei Divit. A ogni modo ora hanno fatto pace e insieme cercheranno di risolvere la questione relativa alle creme di Sanem.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Yigit scopre da Bulut che il suo piano contro Sanem e Can sta naufragando

Nel mentre un altro che riceverà una sonora batosta sarà Yigit. Il ragazzo, infatti, chiamerà Bulut per scoprire come vanno le cose alla tenuta e se soprattutto il team di Sanem si trova ancora in prigione e sarà proprio in quel momento che Bulut gli rivelerà una notizia che sicuramente non si aspettava: infatti il tuttofare gli dirà che è nuovamente tornato nei suoi panni di avvocato per salvare i suoi amici e non pensando che dietro questa faccenda ci sia lo zampino di Yigit, gli dirà di stare tranquillo, che per quanto riguarda la serenità di Sanem ci penserà lui.

L'editore sarà furibondo, il suo piano sta andando a monte, quale sarà la sua prossima mossa?