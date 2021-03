Belen Rodriguez continua a essere al centro dei riflettori e questa volta la showgirl argentina ha scatenato un vespaio di polemiche per aver pubblicato sui social i video della festa di compleanno organizzata per sua sorella Cecilia. In occasione del compleanno della piccola di casa Rodriguez, Belen non ha rinunciato ai festeggiamenti, nonostante in questo periodo siano severamente vietati causa Covid-19. Immediata la reazione di numerosi fan che si sono scagliati duramente contro l'atteggiamento delle sorelle Rodriguez.

Per il compleanno di Cecilia Rodriguez, Belen organizza una festa in casa

Nel dettaglio, in occasione del compleanno di Cecilia, Belen ha scelto di raccontare tutte le varie fasi dei festeggiamenti sui suoi canali social.

La showgirl, in dolce attesa del suo secondo figlio, ha prima pubblicato delle storie che vedevano protagonista il piccolo Santiago, intento a realizzare una torta per sua zia. Poi la Rodriguez ha postato anche il menù della festa organizzata per Cecilia e successivamente dei filmati in cui la ragazza spegne le candeline e inizia a ballare in casa con la sorella.

"Alla faccia del Covid abbiamo ballato lo stesso" ha scritto Belen nelle storie che ha scelto di condividere con i fan che la seguono su Instagram, ignara delle polemiche che di lì a poco si sarebbero scatenate.

'Ve ne fregate del Covid' sbottano i fan di Belen e Cecilia sui social

In tanti, infatti, hanno puntato il dito contro la scelta delle sorelle Rodriguez si festeggiare lo stesso sebbene in questo periodo non si possa e soprattutto dato che Milano (città in cui vivono entrambe) è in piena zona rossa.

"Ve ne fregate del Covid" ha scritto un utente sui social, sottolineando la mancanza di rispetto da parte delle Rodriguez che hanno organizzato la festa e pubblicato i filmati sui social, proprio nel giorno in cui in Italia si celebrava la prima festa nazionale in memoria delle vittime.

"Noi a casa e voi festeggiate, ci avete deluso" ha scritto qualcun altro, confermando così di non aver gradito la scelta delle due sorelle.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Va detto, però, che al momento non si sa se Belen e Cecilia stanno trascorrendo questo periodo di lockdown assieme e quindi nella stessa casa oppure no.

Il silenzio di Belen e Cecilia dopo le polemiche

Dopo le polemiche e le accese critiche che sono state mosse sui social, le due sorelle Rodriguez hanno preferito non replicare e quindi non hanno fornito la loro versione dei fatti su questa festa organizzata in casa per il compleanno di Cecilia.

Non si esclude, però, che dopo il clamore mediatico che i festeggiamenti hanno suscitato, Belen e Cecilia possano decidere di fare chiarezza con i loro numerosissimi follower che le seguono e le supportano.