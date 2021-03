La new entry nel cast de Il Paradiso delle Signore è Lara Komar. L'attrice triestina che interpreta il ruolo di Gloria Moreau è la nuova capocommessa del grande magazzino milanese, che è subentrata, da qualche settimana, a Clelia Calligaris (Enrica Pintore). Fin dalla sua primissima apparizione sullo schermo, il personaggio di Gloria ha entusiasmato i fan della seguitissima soap opera di successo della Rai.

La nuova capocommessa è una donna emancipata, gentile, disponibile e forte che si impegna con dedizione al suo lavoro. In brevissimo tempo, infatti, proprio per via del suo carattere materno, calmo e dolce, è riusciuta a instaurare un bellissimo rapporto di complicità e amicizia con le sue colleghe "Veneri".

Lara Komer per raccontare alcune curiosità su come è entrata a far parte del cast de Il Paradiso e per descrivere meglio il suo amato personaggio, recentemente ha rilasciato un'intervista a Tv Soap.

Chi è Gloria Moreau

Lara Komer, nota soprattutto all'estero per la sua carriera artistica, è felicissima di aver dato una svolta alla sua vita e di essere entrata a far parte del cast de Il Paradiso delle signore. L'attrice ha raccontato però di aver avuto inizialmente alcune paure e ansie (soprattutto poichè il suo personaggio subentrava a quello dell'amata Clelia) e di essere riuscita a superarle grazie all'aiuto di tutto lo staff e dei suoi colleghi, che fin dal primo giorno, l'hanno accolta a braccia aperte sul set a Roma. L'attrice dopo aver ringraziato il pubblico per come fin dal primo giorno ha ammirato e stimato Gloria, ha rivelato di essersi divertita, ma anche impegnata al massimo, per interpretare questo ruolo che fin dalla prima lettura del copione l'ha fatta innamorare.

"Per lei ho avuto un colpo di fulmine. La Moreau è donna elegante, raffinata, ma anche misteriosa. Insomma, è proprio un personaggio pulito e bello", ha dichiarato l'attrice.

Nelle ultime puntate che sono state trasmesse i telespettatori hanno visto la nuova capocommessa difendere a spada tratta le donne e la loro emancipazione. Lei, infatti, porta avanti lo spirito del "guardare al futuro" e per questo motivo fa di tutto per difendere dalla critiche la stilista Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), che viene colpevolizzata per aver realizzato un abito più corto rispetto agli standard tollerati negli anni '60.

'Presto si scoprirà il suo segreto ed il suo passato'

"Non posso anticipare molto, ma quello che posso dire è che, come mi stupisco io quando ricevo in mano i copioni, spero si stupiscano anche i telespettatori". Queste sono state le parole dell'attrice Lara Komar. Cosa succederà quindi nelle prossime puntate che andranno in onda de Il Paradiso Delle Signore?

Ci saranno diversi colpi di scena: si scoprirà, infatti, il difficile passato, ma soprattutto il segreto che nasconde Gloria Moreau. Secondo alcuni fan, la nuova capocomessa, potrebbe essere la mamma della "Venere" Stefania Colombo (Grace Ambrose). Questo, potrebbe spiegare il perchè della fuga di Gloria alla vista della Zia Ernesta.