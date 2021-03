Demet Özdemir e Can Yaman sono finiti al centro del Gossip per via di un progetto lavorativo che potrebbe nuovamente riunirli. Durante la diretta Instagram di Paolone e Barbara Bet è emerso uno scoop importante sulla protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno. Sembrerebbe, infatti, che l'attrice turca potrebbe venire in Italia prossimamente per partecipare alle riprese di Sandokan. Nel frattempo, il fidanzato di Diletta Leotta continua i suoi allenamenti per interpretare al meglio il ruolo della Tigre del Bengala.

Demet Özdemir in Italia a maggio: potrebbe essere nel cast di Sandokan

Barbara Bet, nella serata di mercoledì 17 marzo, ha rivelato una notizia su Demet Özdemir, durante una diretta su Instagram.

A detta della conduttrice, sembrerebbe che l'attrice turca verrà nel nostro paese e ha affermato: ''A maggio Demet verrà in Italia''. Il paparazzo Paolone, apprendendo lo scoop su Özdemir, ha dichiarato che non era a conoscenza della cosa. Bet ha inoltre aggiunto dettagli, riguardo al futuro professionale dell'attrice che, secondo quanto dichiarato, potrebbe avere un ruolo all'interno della serie tv Sandokan.

Nel cast di Sandokan potrebbe esserci anche Demet Özdemir

La carriera lavorativa di Can Yaman e Demet Özdemir potrebbe nuovamente incrociarsi in una nuova serie televisiva. Durante la diretta sui social fra il paparazzo Paolone e Barbara Bet è emerso un dettaglio interessante riguardo l'attrice turca. La conduttrice avrebbe rivelato: ''Non è detto ancora perché non si è chiuso nessun contratto, ma può essere che Demet abbia appunto un ruolo in Sandokan, ancora non si è concluso nulla di sicuro.

Dovrebbe essere sicuro a maggio''.

Can Yaman impegnato negli allenamenti per interpretare Sandokan

Mentre sul web si rincorrono voci sulla possibile partecipazione della collega di Can Yaman nel remake della serie tv degli anni '70, l'attore turco continua i suoi allenamenti per interpretare al meglio la parte che, decenni fa, fu di Kabir Bedi. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno continua a tenere aggiornati i suoi follower sugli esercizi che sta facendo per diventare la nuova Tigre del Bengala.

Nella giornata di mercoledì 17 marzo, Can ha pubblicato un video sul suo profilo social, in cui si è apparso con le braccia infuocate. L'attore di Istanbul ha camminato per alcuni metri, mentre teneva delle sciabole fra le mani e aveva gli avambracci infiammati. Per l'occasione, Yaman ha usato come didascalia: ''Lavori infuocati. Scotta''. Non resta che attendere ulteriori informazioni, per sapere se Demet Özdemir e Can Yaman saranno nuovamente colleghi sul set.