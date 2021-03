Nuove e sorprendenti novità nelle prossime puntate di DayDreamer. Il ricongiungimento tra Can e Sanem porterà gioie e dolori e la situazione, a volte, non sarà pienamente sotto controllo. Intanto il fotografo farà alla giovane Aydin una proposta davvero inaspettata.

Aziz lascia la Fikri Harika

Sanem e Can sono tornati insieme, ma non hanno ancora ufficializzato la notizia con amici e parenti. Il primo che apprenderà tale notizia sarà CeyCey, che vedendoli fare colazione da soli capirà subito che tra loro c'è stato il ritorno di fiamma. Il tallone d'Achille del giovane pubblicitario, però, è sempre le stesso: farsi prendere dal panico prima che gli venga rivelato un segreto.

Così quando Sanem gli dirà la celeberrima frase "CeyCey, ti svelo un segreto", il ragazzo, pur di non sentirlo, si butterà nella piscina di Mihriban.

La notizia più sconvolgente, però, arriverà da Aziz. L'uomo, infatti, ha perfettamente capito che Can e Sanem sono tornati insieme, così davanti a tutti i dipendenti della Fikri Harika dirà che ha deciso di abbandonare il progetto dell'agenzia. Ha accettato questa sfida solamente perché voleva che la coppia facesse pace e ora che sono nuovamente fidanzati il suo compito si è concluso, decidendo inoltre di cedere le sue quote. Sanem non ammetterà il suo ritorno di fiamma con Can e dalla vergogna scapperà dicendo che "deve preparare le creme", ma in realtà tutti avranno capito che ormai lei e Can sono una cosa sola.

Nihat e Mevkibe intuiscono che Can e Sanem stanno insieme

Se da una parte gli amici e i Divit saranno contenti del ritorno di fiamma tra Can e Sanem, dall'altra gli Aydin saranno in preda alla disperazione. Si sono resi conto che Can è più presente nella vita di Sanem, ma una videochiamata confermerà la loro preoccupazione. Infatti Sanem verrà chiamata dai genitori tramite video, proprio mentre si troverà a farsi le coccole con Can nella sua barca.

All'inizio dirà a Nihat e Mevkibe di trovarsi in una gita notturna per mare, ma non riuscirà a nascondergli il fotografo. I genitori, intimoriti dalla situazione, chiederanno a Can di accompagnarla a casa, raccomandandosi di telefonarla dopo 30 minuti per vedere se è realmente rientrata nella sua abitazione.

Per Nihat e Mevkibe si sta avverando il loro peggior incubo: Can e Sanem sono tornati insieme.

Non sapranno subito come affrontare la cosa, così per la mattina successiva programmeranno di fare visita alla figlia nella sua tenuta. Gli Aydin, però, non potranno immaginare che dovranno affrontare un problema ancora più grande: infatti Can proporrà a Sanem di andare insieme a lui, con la sua barca, alle Galápagos, il luogo in cui la ragazza ha sempre sognato di vivere.