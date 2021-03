Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca DayDreamer-Le ali del sogno, nelle puntate che andranno su Canale 5 da lunedì 22 a sabato 27 marzo, la polizia andrà alla tenuta e fermerà la produzione delle creme di Sanem. Quest'ultima sarà sconvolta dall'accaduto e avrà paura che Cemal possa prendersi il suo marchio. Intanto la giovane protagonista prenderà le distanze da Yigit e si concentrerà sulla sua nuova azienda. Quest'ultima però avrà dei problemi economici e Can si offrirà di aiutare la ragazza con una somma di denaro. Aydin però non accetterà i soldi del Divit, ma gli proporrà di diventare soci in affari.

La polizia andrà alla tenuta e fermerà la produzione delle creme di Sanem

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Deren, Cengiz, Muzaffer e Deniz verranno arrestate dalla polizia, ma Bulut li farà scarcerare dichiarandosi il loro avvocato. Quest'ultimo porterà tutti i documenti per dimostrare l'innocenza dei suoi quattro amici.

Nel frattempo, Can e Sanem apprenderanno che Cemal ha fatto la denuncia e per questo le forze dell'ordine si sono presentate alla tenuta. Inoltre, Sanem sarà completamente distrutta, in quanto la polizia la costringerà a fermare la produzione delle sue creme. In tutto questo, la giovane protagonista rischierà anche che Cemal entri in possesso del suo marchio.

Poco dopo Cemal verrà consigliato da Yigit di mandare i suoi uomini a minacciare gli abitanti della tenuta, con l'obiettivo di ritirare la denuncia.

L'uomo seguirà alla lettera il piano dell'editore, ma alla tenuta ci sarà Can che manderà via a gambe levate i quattro uomini di Cemal.

Nel frattempo Emre sarà molto preoccupato perché non riuscirà a trovare lavoro e così deciderà di vendere la sua auto per racimolare un po' di soldi. Divit, però, quando andrà all'autosalone riceverà una piacevole sorpresa: invece di vendere la sua auto, verrà assunto come venditore.

Sanem e Can diventeranno soci in affari

Intanto Sanem deciderà di allontanarsi da Yigit per concentrarsi solo sulla creazione della nuova società e sulla promozione del suo nuovo romanzo. Poi però per la giovane scrittrice inizieranno a sorgere i primi problemi economici per la società. Per questo motivo, Can deciderà di intervenire e si offrirà di finanziare la società della ragazza.

Quest'ultima però si rifiuterà di accettare i soldi del fotografo, ma gli farà una proposta. In particolare Sanem proporrà a Divit di diventare suo socio. L'uomo accetterà volentieri e parteciperà insieme a Sanem all'inaugurazione della nuova attività. In questa circostanza i due protagonisti parleranno del loro futuro da soci e si chiederanno se dopo quanto passato insieme riusciranno ad essere dei buoni colleghi.

Intanto, non appena Sanem si addormenterà Divit le sottrarrà l'anello. Poco dopo la protagonista si sveglierà e si metterà a cercare il gioiello che crederà di aver perso. Nel mentre verranno ultimati i preparativi per lo spot e Aydin deciderà di dare il ruolo della protagonista a Deren. Quest'ultima dovrà interpretare Cleopatra.