La storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a essere al centro della ribalta mediatica. I due sono la coppia più chiacchierata del momento, complici anche le ultimissime indiscrezioni sulle possibili nozze in arrivo. A quanto pare, infatti, l'attore turco protagonista della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, avrebbe chiesto alla sua amata di diventare ufficialmente sua moglie. Eppure, al momento non sarebbe ancora arrivata la conferma ufficiale da parte di Leotta che, in questo modo, terrebbe sulle spine l'aitante attore turco che fa sognare il pubblico italiano.

L'attore Can Yaman avrebbe regalato a Diletta un anello del valore di 40 mila euro

Nel dettaglio, sembrerebbe che qualche giorno fa Can Yaman abbia sorpreso la sua amata Diletta con una proposta di nozze ufficiale.

L'attore turco ha intenzione di mettere su famiglia con la bella conduttrice sportiva e, proprio per questo motivo, si è presentato da lei con un anello preziosissimo, il cui valore si aggirerebbe sui 40 mila euro.

In questo modo, Can ha chiesto alla Leotta di sposarsi. Il giorno scelto sarebbe quello del 16 agosto, data in cui Diletta festeggia quest'anno il suo 30esimo compleanno.

Insomma sembra che Can abbia voglia di fare le cose in grande per la sua fidanzata, con la quale recentemente è stato paparazzato in giro per le strade di Milano.

La coppia Can-Diletta sempre inseguiti dai paparazzi

I due, mano nella mano, sono stati beccati mentre facevano una passeggiata in centro, sempre inseguiti dai paparazzi che li tengono "sotto controllo" per studiare ogni minimo dettaglio e ogni mossa della coppia che sta facendo sognare il pubblico italiano.

Eppure, nonostante la super proposta di matrimonio da parte di Can, sembrerebbe che Diletta non sia ancora pronta a compiere questo grande passo verso l'altare.

Secondo le ricostruzioni fatte in tv e sui giornali, Leotta avrebbe chiesto a Can di avere ancora un po' di tempo per rifletterci e pensare.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Diletta Leotta avrebbe 'bloccato' le nozze con Can Yaman

Il motivo? Pare che Diletta non voglia affrettare le tappe con Yaman, dato che i due si conoscono ancora da poco tempo. Al momento, quindi, Can aspetterebbe ancora il "sì" finale da parte della sua amata per poter organizzare questo matrimonio nei minimi dettagli.

Nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, si vocifera che i due si sposerebbero in Sicilia, regione in cui è nata e cresciuta la conduttrice sportiva, ormai diventato uno dei volti di punta della piattaforma streaming Dazn.

Riuscirà il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno a sposare la sua amata? Lo scopriremo nelle prossime settimane.