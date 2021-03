Can Yaman e Diletta Leotta potrebbero diventare marito e moglie? Secondo le ultime indiscrezioni la risposta sarebbe proprio sì. A lanciare lo scoop sulla coppia è stato Santo Pirrotta il quale, ospite del programma Ogni Mattina condotto da Adriana Volpe, ha fornito succulenti particolari sulla proposta di matrimonio che l'attore turco avrebbe fatto alla giornalista sportiva di Dazn. A stupire, però, sarebbe la risposta che ha fornito Diletta alla romantica richiesta: avrebbe deciso di prendersi un po' di tempo.

L'attore turco pronto a sposare Diletta

Pirrotta ha rivelato che Can Yaman avrebbe fatto la proposta di matrimonio a Diletta, offrendole come pegno d'amore un anello del valore di 40.000 euro.

La giornalista, però, pare non abbia detto ancora di sì al suo fidanzato. Il motivo della titubanza di Leotta sarebbe legato non alla mancanza di sentimenti per la star di DayDreamer - Le ali del sogno, ma dal fatto che i due si frequentino da pochissimo tempo.

Mentre Diletta starebbe riflettendo sulla proposta, Can sembra viaggiare spedito come un treno. Infatti, se sul fronte lavorativo è impegnato negli allenamenti necessari a interpretare Sandokan, anche sul fronte sentimentale e personale l'attore pare inarrestabile. Can è stato avvistato qualche tempo fa in compagnia della madre di Diletta mentre era alla ricerca di una casa a Roma. Yaman, infatti, si trova in Italia ormai da due mesi e non è improbabile che possa essere alla ricerca di un nido da condividere con Diletta.

Can accettato da tutta la famiglia della Leotta

Can ha raggiunto negli ultimi due weekend la sua fidanzata a Milano, città in cui lei abita, ma non è escluso che in futuro sia proprio Diletta a viaggiare tra la Capitale e il capoluogo lombardo. In attesa di conoscere la risposta della giornalista, Can pare avere già conquistato tutta la famiglia Leotta.

Dopo aver ricevuto l'approvazione della signora Ofelia, madre di Diletta, anche il fratello di quest'ultima pare avere un buon rapporto con l'attore, almeno da quello che traspare dagli scatti postati sui social.

Nonostante i dubbi che i fan hanno avuto sulla coppia, pare che l'amore tra i due sia reale. Insomma, tra foto romantici e anelli preziosi, non resta che attendere la data dei fiori d'arancio, che sempre secondo Santo Pirrotta sarebbe stata già fissata dall'attore per la prossima estate: si parla infatti del 16 agosto.