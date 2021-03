Continuano le appassionanti storie della soap italiana Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che le prossime puntate saranno alquanto scoppiettanti. Nel dettaglio, venerdì 2 aprile Vittorio verrà a conoscenza del rapporto tra la moglie e Dante Romagnoli. A rivelarglielo sarà proprio Fiorenza Gramini che, per vendicarsi di Adelaide non esiterà a tradire il cugino. Il dottor Conti sarà sconvolto e deciderà di affrontare l'amante della moglie e successivamente prenderà la decisione di partire. Quando il giovane Barbieri penserà invece di essersi liberato del Mantovano, sapendolo in carcere, verrà convocato in questura.

Sarà proprio il delinquente ad accusarlo di aver lavorato per lui facendogli da spallone.

Marcello viene accusato dal Mantovano

Durante l'episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda venerdì 2 aprile 2021, Marcello e Salvatore saranno disperati dopo il licenziamento di Sofia. La giovane infatti, oberata di lavoro in Caffetteria, deciderà di lasciare il locale. Adesso i due soci saranno in serie difficoltà senza l'aiuto di Laura e della signorina Galbiati. Nel frattempo Gabriella troverà un foglio del tutto misterioso: sarà la lettera che il suocero aveva scritto prima di morire. Arturo Bergamini aveva espresso i suoi sospetti su Umberto Guarnieri e chiedeva di indagare sul suo conto, dopo la sua scomparsa. La giovane stilista rimarrà sorpresa dopo aver letto le parole del padre di Cosimo e non saprà se consegnare la missiva al marito.

Successivamente il giovane Barbieri sarà invitato a presentarsi in questura: Sergio Castrese lo accuserà di aver lavorato insieme a lui, facendogli da spallone. Marcello sarà seriamente preoccupato, pensava di essersi liberato definitivamente del delinquente e si ritroverà indagato. Sconfortato per l'accaduto, il giovane si confiderà con Ludovica.

Brutta notizia per Vittorio Conti

Le trame della nuova puntata, che verrà trasmessa il 2 aprile, rivelano nel dettaglio che Fiorenza Gramini continuerà a minacciare la contessa di Sant'Ermasmo. La vice presidentessa sarà al corrente della relazione tra la giovane Guarnieri e Dante e per vendicarsi di Adelaide, metterà una pulce nell'orecchio di Vittorio, rivelandogli del tradimento della moglie.

Il dottor Conti, sotto shock per la tremenda notizia, non esiterà a recarsi dal suo rivale in amore. Il direttore dell'atelier deciderà di affrontare Dante Romagnoli in un duro scontro che non finirà per niente bene. Terminato il confronto, Vittorio deciderà di fare le valigie e partire per Parigi, raggiungendo la moglie Marta. Beatrice invece riceverà una chiamata del tutto preoccupante. Gli spoiler però non rivelano se la telefonata sarà legata alla partenza inaspettata del cognato.