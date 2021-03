Continua a restare sotto i riflettori della cronaca rosa la storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. Mentre la coppia continua a fare progetti sul futuro, che secondo il settimanale Chi prevede una convivenza a breve, non si placano le critiche sul web di chi trova incoerente il comportamento dell'attore turco. Infatti, se fino a poco tempo fa la stella di DayDreamer - Le ali del sogno era molto riservato per ciò che concerneva la sua vita privata, adesso sui social fioccano le foto che lo vedono protagonista con Diletta Leotta. L'ultimo scatto su Instagram, poi, vede Can con il fratello della giornalista di DAZN e anche in questo caso i messaggi negativi non sono mancati.

Can sfida il 'cognato' per la mano di Diletta

Il post ironico di Can non è stato recepito da tutti gli utenti del web nella maniera corretta. Yaman ha pubblicato una foto con il fratello di Diletta: i due stanno facendo braccio di ferro, ma ciò che è più divertente è il commento che completa lo scatto. "Sfida per la mano della sorella", è il messaggio che ha scritto l'attore e che è stato commentato da emoticon con l'emoji sorridente dalla Leotta stessa. Però, come speso accade quando si è personaggi famosi, se da un lato alcuni sostenitori hanno apprezzato il siparietto ricreato da Can e Mirko Manola -questo il nome del fratello della giornalista-, i detrattori non sono mancati.

"Per una persona che tiene nascosta la sua vita privata...mi sembra molto coerente", "Chissà se da qualche parte c'è ancora la persona che eri", sono solo alcuni dei messaggi che hanno voluto lasciare alcune fan dell'attore che non hanno per nulla apprezzato il comportamento tenuto da Yaman nell'ultimo periodo, Alcuni apprezzavano maggiormente il lato riservato della stella di DayDreamer, ma evidentemente Can non vuole nascondere il suo amore per la bella Diletta.

Can e Diletta presto sposi?

Dopo la benedizione della signora Ofelia, mamma di Leotta, che non ha perso tempo a difendere pubblicamente la relazione della figlia con Can, pare che anche il fratello di Diletta abbia dato la sua approvazione alla storia d'amore più chiacchierata degli ultimi tempi. A prescindere dalle malelingue, quindi, la relazione dei due belli dello showbiz prosegue a gonfie vele e senza intoppi.

Ci sarà davvero un matrimonio come lascia intendere il messaggio scritto da Can, che fa riferimento 'alla mano' di Diletta?

Anche se i due giovani si conoscono da poco tempo, non è escluso che sia davvero così anche perché fino ad ora la coppia ha bruciato le tappe. Non resta che attendere la prossima mossa di Diletta e Can, con buona pace di coloro che continuano a criticarli.