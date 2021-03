Proseguono le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno: nelle puntate che verranno trasmesse dal 22 al 27 marzo Can e Sanem continueranno nel loro lento riavvicinamento mentre Yigit non si rassegnerà e continuerà a tramare alle spalle della scrittrice. La soap, che andrà in onda anche il sabato, si concentrerà poi sulla figura di Deren: la direttrice creativa della Fikri Harika si trasformerà in Cleopatra per registrare lo spot pubblicitario per le creme create dalla minore delle Aydin.

Yigit trama contro la Fikri Harika

Le puntate di DayDreamer in onda da lunedì 22 marzo a sabato 27 marzo prendono il via dall'arresto di Deren, Muzaffer, CeyCey e Deniz.

I dipendenti della nuova Fikri Harika saranno denunciati da Cemal che verrà indirizzato da Yigit. A permette a tutti di lasciare il carcere sarà Bulut il quale si rivelerà essere un avvocato. Non appena Can e Sanem torneranno alla tenuta scopriranno quanto è accaduto e la scrittrice sarà molto dispiaciuta nell'apprendere che dopo essersi impegnata tanto nelle ricerche per le sue essenze forse non potrà più produrne.

A questo punto, Aziz e Mihiriban andranno da Cemal per accusarlo ma questi, sotto consiglio di Yigit, manderà tre uomini alla tenuta per minacciare il gruppo dei collaboratori dell'agenzia pubblicitaria. Solo l'arrivo di Can spingerà gli scagnozzi di Cemal a lasciare la casa di Sanem. Frattanto, Emre, per cercare di guadagnare qualche soldo, andrà in una concessionaria per vendere la sua auto ma sul posto si presenterà l'occasione di mettere in mostra le sue doti di uomo d'affari e il minore dei Divit si proporrà come venditore al padrone del negozio, ottenendo così un impiego.

Can e Sanem soci in affari

Mentre Sanem deciderà di allontanarsi da Yigit poiché l'editore si farà troppo pressante con le sue richieste di matrimonio, Can offrirà il suo iuto alla scrittrice per poter portare avanti il progetto delle sue creme visto che l'agenzia dovrà affrontare i primi problemi economici. La minore delle Aydin rifiuterà l'aiuto di Can ma offrirà al fotografo di diventare suo socio e questi accetterà di buon grado.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Deren organizzerà una festa per festeggiare la nuova società. Alla fin del party, Can e Sanem si confronteranno e si chiederanno se saranno in grado di lavorare fianca a fianco. Quando Sanem si addormenterà, Can prenderà la collana della ragazza avendo visto che il ciondolo è fatto del suo vecchio anello di fidanzamento.

Al risveglio, Sanem sarà disperata perché non troverà il suo anello e inizierà a disturbare tutti per poterlo ritrovare.

La società creerà il logo delle creme e frattanto, un incidente che Deren avrà con il fango, e il comportamento strampalato di Muzo, suggeriranno a Sanem di fare interpretare alla direttrice creativa il ruolo di Cleopatra per lo spot delle sue essenze.