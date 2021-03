Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip da inizio gennaio, per via della loro frequentazione. L'attore turco e la presentatrice di Dazn sembrano fare sul serio e la loro storia d'amore procede a gonfie vele. La coppia è stata paparazzata a Roma, mentre si recava nel nuovo appartamento, un attico vista Colosseo, dove inizieranno una convivenza. I due fidanzati, la sera che si sono recati nel loro nido d'amore, non erano soli ma, insieme a loro, c'era anche Roberto Macellari e i due manager turchi dell'attore. Can e Diletta hanno trascorso l'ultimo weekend di marzo, in Sicilia, terra natia della show girl, dove Yaman ha potuto vedere i luoghi in cui la sua compagna è cresciuta.

Can Yaman nell'attico vista Colosseo con Diletta Leotta

Can Yaman e Diletta Leotta sono stati fotografati nella capitale, mano nella mano e, attraverso le pagine di un noto settimanale, si possono scorgere gli scatti della coppia. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la sua compagna sono arrivati a Roma, abbracciati, diretti verso il loro nuovo appartamento, con vista Colosseo. I due fidanzati non erano soli ma, insieme a loro, c'era Roberto Macellari, mentre ad attenderli, davanti al portone, c'erano i due manager di Can: Ilker Bilgi e Cüneyt Sayıl. Sul magazine è stata inoltre pubblicata una fotografia di Diletta, affacciata al balcone dell'attico, insieme a Bilgi.

Il trasloco degli abiti di Can Yaman nell'appartamento

Attraverso le pagine del magazine, si può scoprire un dettaglio curioso sul trasloco della coppia del momento.

Gli addetti allo spostamento hanno prelevato gli abiti di Yaman dal lussuoso hotel dove ha alloggiato nelle ultime settimane di permanenza a Roma. Durante il trasferimento però, è accaduto un piccolo incidente, per via dei troppi vestiti, che sono quasi caduti a terra.

Il weekend in Sicilia di Can Yaman e Diletta Leotta

Prima della convivenza nell'attico vista Colosseo, Can e Diletta sono volati in Sicilia, dai parenti di Leotta.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Per raggiungere Fiumicino, la coppia non ha fatto trapelare indizi sui social. Una volta arrivati in aeroporto, mentre i due giovani innamorati hanno preso un volo per Catania, i manager di Yaman sono ritornati ad Istanbul. In base alle storie Instagram, nella terra natia della presentatrice di Dazn, oltre ai suoi genitori Ofelia e Rori, sembrerebbe esserci stato anche il fratello di Diletta, Mirko, socio della show girl.

I due fidanzati sono stati fotografati sull'isola con Brandino, l'inseparabile cagnolino della show girl. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Can Yaman e Diletta Leotta convoleranno a nozze ma, al momento, non c'è nessuna notizia ufficiale sul loro matrimonio.