Continua l'appuntamento con le notizie che riguardano la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 5 al 10 aprile 2021 rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Occhi puntati sul rapporto tra Felipe Alvarez Hermoso, il quale sarà inorridito della Gravidanza di Genoveva Salmeron. Emilio invece farà una proposta di matrimonio a Cinta, mentre l'avvocato confesserà a Marcia che pensa a lei tutti i giorni.

Le nuove anticipazioni di Una Vita, puntate al 10 aprile 2021

Nel dettaglio, le trame di Una Vita fino al 10 aprile 2021, rivelano che Jacinto darà fastidio ad Arantxa e Cesareo per fargli confessare che hanno una relazione.

Nel frattempo Ursula dirà a Santiago di essere a conoscenza che è stata Genoveva a farlo venire a calle Acacias grazie all'aiuto di Cesar Andrade. Successivamente la Diacenta chiederà al brasiliano di stringere un'alleanza con lei per sconfiggere Salmeron. A questo punto l’ex governante andrà in prigione per incontrare il venditore di donne: in questa occasione l’anziana signora chiederà al detenuto informazioni su Santiago, con la promessa che in cambio gli darà la testa di Felipe. Cesar accetterà la proposta di Ursula, ma la loro chiacchierata verrà sentita da una guardia corrotta che andrà a raccontare tutto al suo avvocato Velasco, un uomo senza alcun scrupolo che a sua volta avviserà Genoveva. Quest’ultima sarà sicura che sia stata la Diacenta a fare visita in carcere ad Andrade, ma lui non dirà il nome della donna neanche al suo difensore.

Genoveva dice a Felipe che è incinta, Emilio fa la proposta di matrimonio a Cinta

Le trame di Una Vita nella settimana dal 5 al 10 aprile, rivelano che Camino sveglierà di posare senza abiti, per compensare le lezioni di Maite. Nel frattempo Emilio inizierà ad avere il sospetto che sua sorella sia innamorata nel momento in cui la giovane darà la percezione di essere con la testa tra le nuvole.

Successivamente la Pasamar e Camino si lasceranno travolgere dalla passione, tanto che dopo un bacio la pittrice affermerà di provare gli stessi sentimenti della sua allieva. Malgrado ciò, Zaldua preparerà le sue valigie e andrà via senza dare nessuna spiegazione a Camino, che sarà triste per l'inaspettata partenza della sua amata donna. Intanto Emilio chiederà a Cinta se vuole diventare sua moglie, dopo aver avuto paura di perderla per sempre: la ragazza accetterà la proposta di matrimonio, anche se sembrerà un po' titubante.

Intanto Salmeron, che aspetterà ancora l’esito degli esami, non avrà la risposta amorosa che si aspetta quando farà sapere all'Alvarez Hermoso che crede di essere incinta. I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Una Vita rivelano che Felipe, inorridito dalla della gravidanza di Genoveva, confiderà a Liberto di essere ancora innamorato di Marcia. Tuttavia il consorte di Rosina suggerirà all'avvocato sposarsi con la Salmeron per evitare uno scandalo ad Acacias 38.

Felipe confesserà a Marcia che pensa a lei tutti i giorni: anticipazioni Una Vita al 10 aprile

In seguito, Felipe dirà a Liberto di fare credere a Marcia che è stato lui a candidarla per farla assumere come cameriera al servizio della moglie dell’ambasciatore del Brasile.

A questo punto Santiago accetterà che la donna si rechi al colloquio lavorativo, anche se ha già in mente un affare da svolgere quando si trasferiranno a Cuba. Le trame settimanali di Una Vita fino al 10 aprile, rivelano che la brasiliana si recherà dall'Alvarez Hermoso per ringraziarlo, in quanto capirà che è stato lui a raccomandarla all’ambasciatore: in questa occasione Felipe confesserà a Marcia che pensa a lei tutti i giorni ma, mentre i due si guarderanno con amore, arriverà Santiago a chiedere spiegazioni. Nel frattempo il debutto di José Miguel come protagonista sarà un successo, invece Margarita si scambierà un’occhiata con un uomo misterioso arrivato durante lo spettacolo. Il malessere fisico di Bellita continuerà a peggiorare, tanto che perderà i sensi quando si troverà per le vie del quartiere.

Intanto Arantxa, per vedersi con Cesareo senza destare sospetti, darà lezioni di zortziko al guardiano e ai domestici. Per finire Antonito mangerà arachidi senza sosta e Lolita sospetterà che le voglie tipiche della gravidanza siano venute a lui, come capita alcune volte a Cabrahigo.